„Jubelfeiern der Airport-Manager passen nicht in die Zeit“

„Die seit Beginn des Jahrhunderts zweithöchste Zahl von Flugbewegungen und der Passagierrekord im vergangenen Jahr sind kein Grund für Freudenfeuerwerke,“ kommentiert Werner Kindsmüller, der Vorsitzende des Vereins „Kaarster gegen Fluglärm“, die Jahresbilanz des Flughafens Düsseldorf.

„Mit jeder Tonne Kerosin werden drei Tonnen CO2 freigesetzt.“

Wie berichtet, verbuchte der Flughafen 2019 mit 25,5 Millionen Passagieren einen neuen Rekord. Solche Rekorde und Jubelfeiern des Flughafen-Managements passten nicht in die Zeit, denn Luftverkehr sei die schmutzigste Form der Mobilität. „Mit jeder Tonne Kerosin werden drei Tonnen CO2 freigesetzt.“ Der Flugverkehr müsse deshalb schrumpfen statt wachsen.

Konkret schlägt der Verein vor, dass auf Kurzstreckenflüge, die 26 Prozent aller Flugbewegungen von und nach Düsseldorf ausmachten, verzichtet wird. Die dadurch freiwerdenden Flugrechte sollten gestrichen werden.

Eine reduzierende Wirkung auf die Nachfrage würde auch von höheren Landegebühren ausgehen. NRW--Verkehrsminister Wüst habe es in der Hand, bei der in diesem Jahr anstehenden Neuregelung der Gebühren die Lärm- und Schadstoffemissionen mit höheren Abgaben zu belegen. Dies würde zu höheren Ticketpreisen und einem Rückgang der Nachfrage führen. „Der Rückgang der Verstöße gegen die Betriebsgenehmigung in der Nacht ist ein Erfolg, der auf die Proteste der Anwohner zurückgeht und für den der Flughafen nichts kann,“ stellt Kindsmüller fest. Im vergangenen Jahr, so der Verein habe es fast 2000 Verstöße gegen die Nachtflugbestimmungen gegeben. Dies seien zwar deutlich weniger als im Vorjahr, aber immer noch mehr als fünf Ruhestörungen in jeder Nacht. Um die Anwohner wirkungsvoll zu schützen, müsse das Verkehrsministerium ein striktes Start- und Landeverbot nach 22 Uhr verhängen.