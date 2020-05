Wegen Corona: Jetzt schon Angst um den Düsseldorfer Karneval

Solche Szenen wie bei Weiberfastnacht in diesem Jahr vor dem Düsseldorfer Rathaus wird es im kommenden Jahr kaum geben. Die Karneval-Komitees in Düsseldorf, Köln, Bonn und Aachen erwarten eine stark veränderte Session.

Düsseldorf/Köln. Präsidenten-Treff der Karnevalshochburgen: Karneval wird es auch 2021 geben, nur anders. Auch Prinzenpaare soll es in den Rhein-Metropolen geben.

Während die Karnevalssession 2021 noch weit weg erscheint, machen sich die Verantwortlichen der rheinischen Karnevalshochburgen bereits Gedanken, wie das durch Geselligkeit geprägte Brauchtum und die Abstandsregeln miteinander in Einklang zu bringen sind. Zu diesem Zweck trafen sich die Präsidenten der Komitees des Aachener, Bonner, Düsseldorfer und Kölner Karnevals, die gemeinsam den als immaterielles Kulturerbe anerkannten Rheinischen Karneval bilden.

„Menschen brauchen Traditionen und Verbindungen“

Ergebnis: Der Karneval kommt, aber anders… „Wir sind uns sicher, dass es eine Session auch im kommenden Jahr geben wird und muss“, sagt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. „Der Karneval ist hier in der Region ein Jahrhunderte altes Brauchtum mit einer hohen sozialen Relevanz. Menschen brauchen solche Traditionen und Verbindungen gerade in Krisenzeiten, um daraus auch Stärke und Mut zu ziehen. Das hat uns die Vergangenheit oft genug gezeigt.“

Den Menschen in schwierigen Zeiten etwas Fröhliches bieten

„Uns ist bewusst, dass es heute dringendere Themen gibt als den Karneval”, sagt Michael Laumen, Präsident des Comitees Düsseldorfer Carneval. „Aber gerade in schwierigen Zeiten – wie etwa in der Nachkriegszeit – hat das Fest stets eine wichtige Funktion erfüllt, um Menschen auf andere Gedanken zu bringen. Die Umstände lassen auch der Session 2021 eine besonders wichtige Funktion zukommen. Man möchte den Menschen trotz aller aktuellen Probleme auch etwas Fröhliches zu bieten.”

Es gibt in allen vier Städten Prinzenpaare

Fest steht aber bereits: In allen vier Städten soll es Tollitäten geben. „Zurzeit planen wir alle die Session wie gewohnt”, so Marlies Stockhorst, Präsidentin des Festausschusses Bonner Karneval. „Auswahl der Tollitäten, Planung der Umzüge, Vorbereitung der Sitzungen: All das läuft erst weiter, bis es klare gesetzliche Regelungen gibt. Für die Session braucht man auch für die kleinen Feiern ein Prinzenpaar oder Dreigestirn, das die Jecken durch die Session führt.“ Die vier Karnevalshochburgen haben sich darauf verständigt, die Tollitäten nach der Sommerpause bekannt zu geben.

Karneval zurück zu den Ursprüngen?

Die Vertreter der Karnevalshochburgen sind sich einig, dass es für konkrete Aussagen für den Karneval noch zu früh ist, zumal noch nicht feststeht, unter welchen Regeln die Session durchzuführen ist. „Ob wir Sitzungen und Umzüge wie gewohnt durchführen können, ist völlig unklar“, erklärt Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval. „Vielleicht wird dies eine Session zurück zu den Ursprüngen: Im kleinen Kreis in den Veedeln feiern statt auf den Bühnen der großen Prunksitzungen. Auch digitale Lösungen sind möglich. Hier sind auch die Künstler und unsere Mitgliedsgesellschaften gefragt, um möglicherweise neue Karnevalsformen zu organisieren und positiv zu begleiten.”