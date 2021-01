Die schwarz-grüne Kooperation verpricht auch mehr Platz für Fahhradfahrer in Düsseldorf.

Politik Jetzt hat Schwarz-Grün in Düsseldorf freie Fahrt

Düsseldorf Mitglieder von CDU und Grüne stimmen am Montagabend mit klarer Mehrheit für eine Zusammenarbeit. Jetzt soll es an die Umsetzung gehen.

Die Mitglieder der Düsseldorfer Grünen haben am späten Montagabend auf ihrer digitalen Mitgliederversammlung über die „Kooperation 2021-2025“ mit der CDU abgestimmt. Das Ergebnis fiel erwartungsgemäß klar aus. Von den 134 Personen, die ihre Stimme online abgaben, befürworteten 86 Prozent die Zusammenarbeit mit der Union in der Landeshaupstadt. Sieben Prozent stimmten für Nein, weitere sieben Prozent enthielten sich.

Grundlage für die nächsten Jahre geschaffen

"Wir freuen uns über das Ergebnis, es gab auch noch einmal eine gute Debatte", sagte am Abend Mirja Cordes, Parteivorsitzende der Grünen. Es sei ein "guter Abschluss eines langen Prozesses" gewesen, "an dem bei den Grünen viele Leute beteiligt waren". Man habe jetzt die "Grundlage für die nächsten Jahre geschaffen", so Cordes weiter. "Ich freue mich darauf, wie Düsseldorf im Jahr 2025 aussieht."

Die Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Parteien umfasst 91 Seiten. Als Ziel setzen sich darin die beiden Partner, „Lebensqualität zu mehren und Zukunfts-Chancen zu nutzen“. Gemeinsam wolle man die „großen Herausforderungen von heute und morgen“ angehen: Corona, Klimaschutz, Digitalisierung, nachhaltige Mobilität, sozialer Zusammenhalt, wirtschaftliche Weiterentwicklung sowie Sicherheit und Freiheit.

Auch die Düsseldorfer CDU hielt am Montagabend ihren digitalen Parteitag ab. Bei den Christdemokraten fiel das Ergebnis noch klarer aus als bei den Grünen. 97 Prozent der rund 200 Mitglieder stimmten für eine Kooperation. "Super, es geht voran", meinte Ratsherr Giuseppe Saitta nach der Online-Sitzung. "Jetzt können wir alle an die Umsetzung gehen."