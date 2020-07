Jetzt hat Düsseldorfs OB Ärger mit Familie von Joachim Erwin

Düsseldorf. Thomas Geisel (SPD) hat Skandal-Rapper Farid Bang mit dem verstorbenen Düsseldorfer Ex-OB Joachim Erwin (CDU) verglichen. Die Familie ist sauer!

Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) zieht in der Affäre um das Video mit Skandal-Rapper immer mehr Kritik auf sich. Am Donnerstag reagierte Hille Erwin, die Witwe des 2008 verstorbenen Düsseldorfer Oberbürgermeisters Joachim Erwin (CDU), mit ihren Kindern Angela und Markus auf ein Interview Geisels, das unter anderem am Donnerstag in der NRZ erschienen ist.

„Das ist schlichtweg unanständig“

Angela Erwin, Rechtsanwältin und Düsseldorfer Landtagsabgeordnete (CDU), hatte mit ihrer Mutter und ihrem Bruder den offenen Brief an Oberbürgermeister Thomas Geisel unterzeichnet. Foto: Privat

„Wir können nicht glauben, dass Du darin Jochen mit Farid Bang vergleichst, beide dabei als kontroverse Figuren bezeichnest und sie somit auf dieselbe Stufe stellst“, schreibt die Familie des Ex-OB in einem offenen Brief an Thomas Geisel. Sie hält diesen Vergleich in der Sache für unangebracht und an den Haaren herbeigezogen: „Er ist vor allem schlichtweg unanständig.“ Die Familie empfinde Geisels Einlassung als „eine Kränkung“.

Geisel hatte auf die Frage, wie er sich die harte Kritik erkläre, geantwortet: „So jemand spaltet natürlich. Auch Joachim Erwin war eine kontroverse Figur. Selbst acht Jahre nach seinem Tod, als wir einen Ort nach ihm benennen wollten, gab es immer noch unversöhnlichen Widerstand.“

„Absurd und herabwürdigend“

Für diese Antwort haben Hille, Angela und Markus Erwin, kein Verständnis. Geisel versuche damit, „offensichtlich aus einer argumentativen Notlage heraus auf diese Weise das Engagement des Rappers für eine städtische Kampagne zu rechtfertigen“. Bereits der Ansatz, Jochim Erwin auch nur in die Nähe dieses sogenannten Künstlers zu rücken, sei absurd und herabwürdigend: „Farid Bangs Texte sind unzweifelhaft antisemitisch und frauenverachtend. Wir bitten Dich, Jochens Namen zukünftig nicht mehr in Zusammenhang mit Farid Bang zu nennen.“