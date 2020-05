Jetzt ein Buch über Bomber-Absturz im Wildpark Düsseldorf

Düsseldorf. Thomas Boller verarbeitet das Kriegs-Drama von Dezember 1944 in einem Buch. Das ist jetzt erschienen und schildert die dramatischen Ereignisse.

Am Abend des 12. Dezember 1944 stürzte im Wildpark in Ludenberg ein viermotoriger britischer Bomber ab. Unsere Redaktion hat darüber in den vergangenen Jahren mehrfach berichtet. Der Gerresheimer Thomas Boller hat die Hintergründe des Absturzes aufwendig recherchiert. „Als ich das erste Mal im Wildpark an der damaligen Absturzstelle war, hätte ich nie gedacht, dass diese Geschichte mich derart in den Bann zieht – und das über mehrere Jahre“, sagt er.

Weltweites Recherche-Netzwerk

Das Buch von Thomas Boller ist jetzt erschienen. Foto: Verlag

Über das, was sich rund um Absturz zugetragen hat, hat Boller nun ein Buch geschrieben. „Meine Recherche hatte sich zwischenzeitlich zu einem weltweiten Netzwerk entwickelt. Angehörige der Flugzeugbesatzung haben mir eine Fülle von privaten Dokumenten wie Briefen, Fotos oder militärischen Unterlagen zur Verfügung gestellt.“ In seinem Buchttps://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/abschluss-der-absturz-geschichte-in-wales-id215816647.htmlh „Springt ab, Freunde, wir wurden getroffen...“, übrigens der letzte Befehl des Piloten an seine Besatzung, hat Boller alle Informationen puzzleartig zusammengefügt.

„Die Briefe des kanadischen Heckschützens an seine Eltern spiegeln unter anderem wider, wie ein junger Mann zunächst aus Abenteuerlust in den Krieg zieht, um bereits nach kurzer Zeit festzustellen, dass dies alles andere als abenteuerlich ist.“ Das, was dem Funker im nahe gelegenen Unterfeldhaus in der Nähe eines Bauernhofes widerfahren ist, stellte den Historiker an die Grenzen seiner Vorstellungskraft: „Angeblich schwer verletzt, wurde dem Kanadier von Anwohnern zunächst Erste Hilfe geleistet. Kurz darauf kam der Hildener NSDAP-Ortgruppenleiter vorgefahren, hat den Verletzten ins Auto gepackt und wenig später tot auf dem Hildener Friedhof abgeliefert.“Insgesamt werden in dem Buch mehrere Handlungsstränge geschickt und spannend nebeneinander erzählt und schlussendlich zusammengefügt.

„Ich wünsche mir, dass diese Geschichte die Leser genauso berührt und in den Bann zieht wie mich – auch diejenigen, die anfangs vielleicht dem Thema des Buches skeptisch gegenüber standen.“

Lesung mit Düsseldorfer Schülern geplant

Ein Wunsch ging bisher leider nicht in Erfüllung: Geplant war, dass Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums im Gerresheimer Kulturbahnhof kurze Passagen aus dem Buch vortragen. Leider musste diese Veranstaltung wegen Corona ausfallen. Bollers Wunsch ist ein Nachholtermin im Herbst. (gömi)

Thomas Boller, Springt ab, Freunde, wir wurden getroffen… – Die weltweite Recherche zu einem Flugzeugabsturz 1944 über Düsseldorf, Droste Verlag, 20 Euro.