Jahreswechsel in Düsseldorf: Ruhige Nacht für Einsatzkräfte

Düsseldorf Bürger halten sich zum großen Teil an Verbote und Bestimmungen. 40 Mal gab's einen Verstoß gegen das Ansammlungsverbot.

Der Jahreswechsel 2020/2021 war wegen der Corona-Pandemie ein ganz besonderer. Immer wieder hatten Politik und Ordnungskräfte im Vorfeld an die Bürger appelliert, nicht zu feiern oder nur im kleinen Kreis mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten. Auch der Verkauf von Feuerwerk war verboten. Zudem galt zum fünften Mal seit dem Jahreswechsel 2016/2017 auch in diesem Jahr in Düsseldorf eine Allgemeinverfügung "Kein Feuerwerk in der Altstadt".

Die Düsseldorfer Polizei zieht eine erste vorläufige Bilanz - und es scheint, dass die Appelle im Vorfeld etwas gebracht haben. Insbesondere aus der Altstadt seien bislang keine herausragenden Sachverhalte bekannt, heißt es seitens der Polizei. Öffentliche Plätze blieben nahezu menschenleer.

Weniger Polizeieinsätze in der Stadt

Unter Leitung von Polizeidirektor Thorsten Fleiß war die Polizei, wie in den Jahren zuvor, mit starken Kräften präsent. "Ein sicherer Jahreswechsel hatte für uns oberste Priorität.“ Es sei nicht klar gewesen, ob sich alle Menschen vernünftig verhalten werden“, so Fleiß. „Wir haben daher im Einsatz mit ausreichenden Polizisten nichts dem Zufall überlassen."

Scheinbar hatten die Appelle im Vorfeld jedoch ihre Wirkung gezeigt. Öffentliche Plätze blieben bei feuchtem und kaltem Wetter nahezu menschenleer. Gegen Mitternacht befanden sich lediglich einzelne Personen und Kleingruppen in der Altstadt. Die Polizei erlebte insgesamt eine ruhige Einsatzlage, die mit den Jahren zuvor nicht zu vergleichen ist.

Polizeikräfte konnten so schon früh sukzessive aus dem Einsatz entlassen werden. Der Silvestereinsatz endete, anders als in den Vorjahren, für die meisten Kräfte bereits um 3 Uhr. Anschließend war die Polizeiinspektion Mitte noch mit Fußstreifen vor Ort präsent und beobachtete das weiterhin unauffällige Geschehen. Zum Stand 1. Januar um 6 Uhr wurden 63 Personen von der Polizei kontrolliert. Im Vorjahr waren es 178 Personen gewesen. 29 Personen mussten Platzverweise erteilt werden (Vorjahr: 102). Zwei Personen wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Beamten schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung (Vorjahr: 19). Außerdem wurden zwei Taschendiebstahlsdelikte gemeldet (Vorjahr: 14).

Ordnungsamt setzte Coronaschutzverordnung durch

Auch das Ordnungsamt zeigte zum Jahreswechsel erneut Präsenz. Wie im Vorjahr waren insgesamt 60 Mitarbeiter in der Altstadt im Einsatz. Ein Schwerpunkt war die Sicherstellung von Feuerwerkskörpern in Zusammenarbeit mit der Polizei und die Umsetzung der Coronaschutzverordnung. Der verbotswidrige Einsatz von Feuerwerkskörpern wurde lediglich drei Mal festgestellt. Fünf Personen hatten verbotswidrig Feuerwerkskörper bei sich. Die Böller wurden in einem mit Wasser gefüllten Container vernichtet.

Obwohl nur wenig Besucher in der Altstadt angetroffen wurden, gab es einige, die sich nicht an die Coronaschutzverordnung hielten. Im Laufe des Abends wurden vereinzelt Gruppen aufgelöst, die sich trotz des Ansammlungsverbotes nicht an die Mindestabstände hielten. 40 Mal musste wegen Verstoß gegen das Ansammlungsverbot ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden, viermal wurden Getränke und Speisen im Umkreis von 50 Metern zu der gastronomischen Einrichtung verzehrt. Zudem konsumierten laut Stadt 21 Personen Alkohol in der Öffentlichkeit.

Bei einem Einsatz im Stadtgebiet trafen die Ordnungsamtskräfte vier Personen an, die aus unterschiedlichen Haushalten kamen, keine Maske trugen und Alkohol tranken. Weiterhin wurden im Stadtgebiet drei Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen das Ansammlungsverbot eingeleitet.

Feuerwehr ohne größeren Einsatz

Auch rund 220 Einsatzkräfte der Feuerwehr hielten sich zum Jahreswechsel bereit. So musste die Feuerwehr vom 31. Dezember, 21 Uhr, bis zum Neujahrsmorgen um 7 Uhr, zehn Mal (Vorjahr: 95) zu Feuermeldungen ausrücken. Dabei brannten sechsmal Papier- bzw. Müllcontainer (Vorjahr: 63). Im gleichen Zeitraum ereigneten sich 106 (Vorjahr: 154) Einsatzsituationen, in denen ein Rettungswagen angefordert wurde; bei 19 Fällen unterstützte ein Notarzt.

Durch die Corona bedingte Schließung der Gastronomie gab es im Altstadt-Bereich diesmal keinen Erste-Hilfe Bereich. Die medizinische Versorgung konnte wie gewohnt durch den Rettungsdienst sichergestellt werden. Es gab es einen (Vorjahr: 26) medizinischen Notfall im Bereich der Altstadt. Die Zahl der Verletzungen im Zusammenhang mit Feuerwerkskörpern liegt nach jetzigem Kenntnisstand bei null (Vorjahr: 5) Menschen. In der Nacht zum Jahreswechsel 2020/2021 gab es insgesamt keinen größeren Einsatz.

Auch Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen gab es nicht - im Vorjahr kam aus diesem Grund noch zu zwölf Einsätzen im Stadtgebiet.