Israelflagge angefackelt: Polizei veröffentlicht Videobilder

Polizei und Staatsschutz haben nach der Tat im Mai dieses Jahres jetzt Bilder veröffentlicht.

Nachdem bislang Unbekannte am Donnerstag, 13. Mai dieses Jahres eine israelische Fahne vor dem Rathaus in der Altstadt angeschmort hatten, wendet sich der Düsseldorfer Staatsschutz erneut an die Öffentlichkeit und fahndet nun mit einem Foto. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer kennt die Männer auf den Bildern?

Hinweise nimmt der Düsseldorfer Staatsschutz unter Telefon 0211-8700 entgegen.

