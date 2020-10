Infektionszahlen in Düsseldorf kurz vor kritischem Wert

Die Lage spitzt sich immer mehr zu: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete Donnerstagmorgen bundesweit 4048 neu registrierte Infektionen. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch – ein neuer Höchststand seit April. Gesundheitsminister Spahn spricht sogar von „besorgniserregenden Zahlen“ und appelliert an alle, Corona ernst zu nehmen. Denn viele Städte gelten mittlerweile als Risikogebiete, Städte wie Berlin und Frankfurt haben Sperrstunden eingeführt. Auch in Düsseldorf steigen die Zahlen.

32 Neuinfektionen am Mittwoch

So wurden Mittwoch 32 Neuinfektionen registriert. Aktuell sind 197 Menschen infiziert. 51 Tote gibt es, zwei mehr als am Vortag. Die Inzidenz, die die Infizierten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angibt, ist in Düsseldorf auf 32,4 gestiegen – und nähert sich weiter der kritischen Marke.

Klaus Göbels, Leiter des Gesundheitsamtes, spricht von einer „dynamischen Lage“, die Kliniken in Düsseldorf würden wieder voller. Es stehen jedoch weiterhin 50 Intensivbetten zur Verfügung. Zudem prüft die Stadt Hotels, um dort Familien in Quarantäne unterzubringen, so Feuerwehrchef David von der Lieth. Auch Obdachlose könnten in den Hotels untergebracht werden. Morgen werden zudem die ersten zehn Personen auf dem Quarantäneschiff untergebracht.

Stadt handelt nach Stufenkonzept

Die Stadt orientiert sich an einem Stufenkonzept bei steigenden Neuinfektionen, das ständig an angepasst und aktualisiert wird, so ein Stadtsprecher. Bei einer Inzidenz von 35 wird Stufe 1 erreicht. Bei dieser Stufe wird unterschieden, ob die Neuinfektionen lokal begrenzt (etwa in Pflegeheimen) auftreten oder ein stadtweiter Anstieg zu verzeichnen ist. Bei letzterem wird etwa die Präsenz der Ordnungskräfte erhöht und noch gezielter informiert. Die Stadt kann zudem öffentliche Bereiche definieren, in denen eine Maske empfohlen wird.

Bei Stufe 2 -- ab dem Wert von 50 – gibt es Einschränkungen in der Gastronomie, im Einzelhandel, etc. Auch ein verschärftes Kontaktverbot könnte wieder eintreten.

Für die Altstadt gibt es zudem ein gesondertes Stufensystem mit eigenen Maßnahmen – und mit drei Stufen. Bei der ersten Stufe wird ein „Musikverbot in Gaststätten ab 24 Uhr, ein Verweilverbot in betroffenen Bereichen der Altstadt ab 22 Uhr und einen Außerhausverkaufsverbot von Alkohol ab 22 Uhr“, verhängt, heißt es dazu von der Stadt. Ab einem Wert ab 40 könnte eine Sperrzeit ab 1 Uhr festgesetzt werden. Ab 50 dürfe nur noch die Speisegastronomie öffnen.

Hotline für private Feiern

Dennoch gibt es bereits Neuerungen: Seit 1. Oktober müssen private Feiern ab 50 Teilnehmern, wenn sie nicht in der eigenen Wohnung stattfinden, beim Ordnungsamt gemeldet werden unter 0211/8923350 eingerichtet. Allein am ersten Tag sind dort schon 150 Anfragen eingegangen.

Bei den Pflege- und Seniorenheimen der Stadt hingegen beobachtet man die Infektionszahlen wachsam. Bei der Diakonie hält man die bisherigen strengen Vorkehrungen weiterhin ein. „Es gibt ohnehin hohe Hygienestandards, es werden Mund-Nasen-Masken getragen“, so Sprecher Christoph Wand, der im ständigen Austausch mit den Heimleitungen steht. Die Bewohner dürfen überall Besuch empfangen – natürlich mit nötigem Abstand. Gleichzeitig wird bei jedem Besucher am Empfang Fieber gemessen. Zudem werden Reihentestungen durchgeführt, zwei Einrichtungen – das Wichernhaus in Flingern sowie das Dorothee-Sölle-Haus in Oberkassel – seien komplett durchgetestet worden.

Wirte und Gastronomen machen sich weiter Sorgen

Bei der Caritas führt man ebenfalls Reihentestungen durch. Dort seien alle Häuser bereits durchgetestet worden, so Sprecherin Stephanie Agethen. Auch dort ist die Lage angespannt, es werden weiterhin alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten. „Wir lassen etwa immer noch keine Ehrenamtlichen oder Externe in unsere Einrichtungen“, so Agethen. Besucher der Bewohner müssen sich an strenge Hygieneregeln halten.

Im Luisenheim vom Träger In Via, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Düsseldorf, hatten sich einige Bewohner mit Corona infiziert. Rund 14 Heimbewohner mussten vergangene Woche im Krankenhaus behandelt werden.

Sorgen machen sich aber auch Wirte und Gastronomen, so Giuseppe Saitta, Düsseldorfer Vorsitzender des Gaststättenverbandes Dehoga. Sie befürchten, dass eine Sperrstunde kommen könnte, wenn die Zahlen weiterhin steigen. Dabei brauchen die Gastronomen jeden Cent. „Umsatzmäßig machen wir gerade nur ein Drittel von dem, was wir sonst einnehmen“, so Saitta. Bei der momentanen Witterung könne man zudem fast nur noch drinnen bedienen – doch die Menschen hätten Angst davor, sich in geschlossenen Räumen aufzuhalten..