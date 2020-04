Corona-Krise In schwieriger Zeit Einsatz für die Versorgungssicherheit

Düsseldorf. Homeoffice ist für viele Mitarbeiter der Stadtwerke in Düsseldorf nicht machbar. Sie sind weiter auf Baustellen im Einsatz.

Für die Versorgungssicherheit ist eine intakte Infrastruktur von grundlegender Bedeutung. Dafür sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Düsseldorfer Stadtwerke und ihrer Tochter Netzgesellschaft weiter auf den Baustellen im Einsatz, um notwendige Versorgungsleitungen zu erneuern oder neu zu verlegen.

Umstellung auf andere Gas-Art

„Auch die Vorbereitungen zur Umstellung von L-Gas auf H-Gas laufen weiter“, so die Stadtwerke. Die Versorgung im Norden und Westen Deutschlands muss auf eine andere Gas-Art umgestellt werden, da bisherige Förderquellen zur Neige gehen. Hierzu werden nach Vorankündigung Heizungen und sonstige Gasgeräte in den Haushalten erfasst.

Vor dem Hintergrund der zurzeit notwendigen Minimierung sozialer Kontakte achten die Unternehmen darauf, Hausbesuche auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Die Mitarbeiter im Außendienst werden außerdem geschult und unterliegen hohen Sicherheits- und Hygienestandards. Bei jedem Besuch informieren sie die Kunden transparent über das Erfordernis ihres Besuches. „Ich kann mich nur bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die durch ihren unverändert großen Einsatz dafür sorgen, dass Düsseldorf gut versorgt wird mit Gas, Wasser, Strom und Wärme“, sagt Stadtwerke-Chef Udo Brockmeier. „Damit meine ich auch die Kollegen in den Kraftwerken, in den Wasserwerken und in der Entsorgung.“ Die Daseinsvorsorge sicherzustellen ist ein Versprechen, das wir die Stadtwerke schon vor mehr als 150 Jahren gegeben haben. „Und das prägt unser Handeln“, sagt Brockmeier.