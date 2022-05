In Düsseldorfs Hallenbädern wird das Wasser kälter

Düsseldorf. Die Bädergesellschaft Düsseldorf senkt die Wasser-Temperatur in den Hallenbädern zur Energie-Einsparung um 2 Grad ab. Freibäder nicht betroffen.

Die Wassertemperaturen in den Düsseldorfer Hallenbädern werden gesenkt. Das teilte die Bädergesellschaft am Donnerstag mit. „Aufgrund der gestellten Aufgaben zur Energieeinsparung senkt die Bädergesellschaft die Wassertemperatur sukzessive in allen Hallenbädern um insgesamt zwei Grad Celsius“, heißt es in einer Mitteilung.

„Die Senkung der Temperatur erfolgt dabei Schrittweise, um bei den Gebäudekonstruktionen und in den Beckenkörpern keine Schäden zu verursachen.“ Demnach werden die angepassten Temperaturen der Hallenbäder in der Regel, in den Schwimmerbecken auf 26 Grad, Kurs- und Lehrschwimmbecken auf 28 Grad und Planschbecken auf 30 Grad eingestellt. In den Freibädern wird eine Mindesttemperatur von 22°C sichergestellt. Erneuerbare Energien zur Wärmegewinnung, wie Solarenergie, tragen zur Temperaturerhöhung in den Freibadbecken bei.

Mit der Temperaturabsenkung folgt die Bädergesellschaft Düsseldorf einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen und leistet so nach eigenen Angaben einen Beitrag zur Energieeinsparung sowie zur Konsolidierung der bereits gestiegenen Energiekosten.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf