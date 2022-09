In Düsseldorf wurden erneut Fakeplakate der FDP gesichtet

Ein Ausschnitt aus dem Plakat an der Haltestelle in Düsseldorf

Düsseldorf. Erneut haben an Düsseldorfer Haltestellen Unbekannte Fake-Plakate über Bundesfinanzminister Christian Lindner platziert.

Das „Lindner-Bashing“ nimmt in Düsseldorf kein Ende. Erneut sind am vergangenen Wochenende Fake-Plakate der FDP an den so genannten City Light-Werbeflächen der Rheinbahn-Haltestellen gesichtet worden. Diesmal an der Station Dreieck (Nordtraße), in beide Richtungen. Auf dem Plakat zu sehen das Gesicht des Bundesfinanzministers und unter der Überschrift #9-Euro-Ticket der Spruch: „Kein Geld für ÖPNV? Sollen sie doch Porsche fahren.“

Rheinbahn spricht von Guerilla-Aktionen

Die Rheinbahn hat die Plakate bereits entfernen lassen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsunternehmens am Dienstag auf Anfrage. Bereits in den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Lindner-Fake-Plakate in den Glaskästen der Haltestellen auf, die von der Firma Wall bewirtschaftet werden, zuletzt am Hauptbahnhof. Es handele sich dabei stets um Guerilla-Aktionen, so die Rheinbahn-Sprecherin. Denn das Düsseldorfer Verkehrsunternehmen würde die Werbung stets auf kriminelle Inhalte prüfen, ehe sie in die Glaskästen kommt.

Die Künstlergruppe „Dies irae“ hatte sich Ende August auf bekannt, Urheber der gefälschten Lindner-Plakate in Düsseldorf zu sein.

