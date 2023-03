In Düsseldorf werden Donnerstag die Mülltonnen nicht geleert

Am Donnerstag werden in Düsseldorf die Mülltonnen nicht geleert.

Düsseldorf. Die dritte Verhandlungsrunde steht an: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Awista am 23. März erneut zum Warnstreik auf.

Am Donnerstag werden die Mülltonnen in den Düsseldorfer Haushalten wohl erneut nicht geleert werden. Vor der – möglicherweise entscheidenden – dritten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst ruft Verdi die Beschäftigten der Awista am 23. März zum Warnstreik auf.

Verdi: Stimmung bei Beschäftigten ist auf dem Siedepunkt

„Die negative Stimmung in den Bereichen der Straßenreinigung und der Müllabfuhr ist auf dem Siedepunkt“, berichtet Stephanie Peifer, Bezirksgeschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düssel-Rhein-Wupper. Es sei für die Beschäftigten „unerträglich, dass ein Mindestbetrag durch die Arbeitgeberseite vehement abgelehnt wird und damit die harte körperliche Arbeit der Beschäftigten in der Müllabfuhr, in der Straßenreinigung und auf den Recyclinghöfen der Kommunen in keiner Weise wertgeschätzt werden“. Für den anstehenden dritten Verhandlungstermin wollen die Beschäftigten noch einmal ein Zeichen setzen und der Verhandlungskommission den Rücken stärken“ so Peifer weiter.

Bereits vom 9. bis 11. März wurde die Awista von Verdi bestreikt. Händler und Gastronomen hatten dabei eine starke Vermüllung vor allem der Altstadt befürchtet. Das große Chaos blieb dann allerdings aus.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf