Düsseldorf. Bei der Veranstaltung in der Arena treten unter anderem Alphaville, Sandra, Marc Almond und Samantha Fox auf.

In Düsseldorf startet die weltgrößte 80er-Party

Als jedes Jugendzimmer mit einem Poster von Samantha Fox oder Patrick Swayze geschmückt war, man auf dem Kassettenrekorder für seine bessere Hälfte einen Mix der neuesten Lieder aufgenommen hat und die Straßen leer gefegt waren, wenn Dallas oder Denver Clan im Fernsehen lief – das war die Zeit, an die sich jeder, der die 80er erlebt hat, gerne zurück erinnert.

Während die Mode der 80er nun immer häufiger in den Schaufenstern der Geschäfte und auf den Straßen zu sehen ist, aktuelle Top-Stars die größten Hits dieses Jahrzehnts neu aufleben lassen und dieses besondere Jahrzehnt zunehmend an Aufmerksamkeit und Beliebtheit gewinnt, ist es nun auch an der Zeit die 80er mit einem Musikfest zu feiern.

13 Künstler in Originalbesetzung

Deswegen spielen am Samstag, 14. November 2020 in der Arena 13 Künstler in Originalbesetzung, wie der Veranstalter Markus Krampe (Pro-Event Entertainment GmbH) in Kooperation mit der MPM Music GmbH verspricht. Damit lassen sie diese Zeit wieder aufleben.

,Anfang diesen Jahres habe ich mir mit der größten 90er Party der Welt, in der Arena auf Schalke, einen großen Traum erfüllt. Nun arbeiten wir seit Monaten an einem neuen Projekt: ’die 80er live’ - Die größte 80er Party der Welt mit einem hochwertigen Künstler Line-Up und viel Liebe ins Detail“, so Krampe, der selber in den 80ern groß geworden ist und gerne in Erinnerungen schwelgt, „wenn ich im Radio Songs dieses Jahrzehnts höre“.

Die Moderation übernimmt Peter Illmann

Daher will er nun die 80er für einen Tag zurückholen. „Die Musik, die Atmosphäre, aufwändige Dekoration und Getränke – eine Zeitreise für alle Sinne“, verspricht Krampe.

Moderiert werden soll die Veranstaltung von keinem geringeren als Formel-Eins-Original Peter Illmann.

Musikalisch sind mit dabei: Alphaville (Big in Japan, Forever Young), Samantha Fox (Touch me), Nik Kershaw (Wouldn’t It Be Good), Limahl (Never Ending Story), Sandra (Maria Magdalena), Thomas Anders (Mit den Hits von Modern Talking), Gazebo (I like Chopin), ABC (The Look Of Love), Marc Almond of Soft Cell (Tainted Love), Tony Hadley - Ex Spandau Ballet (True), F.R. David (Words), sowie das Berlin Show Orchestra.

Als besonderer Gast wird Holly Johnson, die Stimme von Frankie goes to Hollywood (Relax, The Power of Love, Two Tribes) auftreten.

Tickets gibt es im Internet auf www.80er-live.de.