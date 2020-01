Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei sucht eine asiatisch aussehende Frau, die Passanten mit Flüssigkeit bespritzt. Vorfall vor dem Landtag am Mittwoch.

In Düsseldorf gab es drei weitere Flüssigkeits-Attacken

Nach dem Flüssigkeitsanschlag am Mittwoch vor dem Landtag geht die Polizei von drei weiteren Fällen in Düsseldorf aus.

„Im Zuge der Ermittlungen wurden zwei weitere Fälle vom 28. Dezember und einer vom 6. Januar bekannt, die in Bezug auf Tatausführung und Beschreibung der Täterin deutliche Parallelen zu dem Vorfall am Landtag aufweisen“, so ein Polizei-Sprecher. Diese Fälle ereigneten sich in Düsseldorf am Mannesmannufer, an der Friedrichstraße und an der Aachener Straße und wurden von den Opfern angezeigt.

Wer kann Hinweise geben zu der asiatischen Frau?

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort oder zur Identität der Täterin geben können, sich beim Kriminalkommissariat 35 zu melden unter 0211/ 8700. Die Täterin wird als 55 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie hat dunkles Haar und soll ein asiatisches Aussehen haben. Ihr Fahrrad hatte zwei auffällig rote Satteltaschen.

Die Frau hatte vor dem Landtag eine Radlerin bespritzt

Die unbekannte Täterin hatte am Mittwoch gegen 13.10 Uhr vor dem Landtag eine 34-jährige Radfahrerin mit einer Flüssigkeit bespritzte. Die Täterin kam dem Opfer auf einem Fahrrad entgegen. Völlig unerwartet spritzte sie der Frau eine klare Flüssigkeit ins Gesicht. Die 34-Jährige bemerkte kurz darauf ein Brennen im Gesicht.

Die vor dem Landtag eingesetzten Polizeibeamten leisteten erste Hilfe und verständigten die Feuerwehr. Die sperrte für ungefähr 20 Minuten den Platz des Landtags, konnte jedoch schnell Entwarnung bezüglich der unbekannten Substanz geben. Die 34-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus und konnte nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Ein Schnelltest der Feuerwehr ergab am Mittwoch, dass es sich bei Flüssigkeit um keinen gefährlichen Stoff gehandelt hat. (gömi)