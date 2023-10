In Düsseldorf entsteht zentrale Unterkunft für Geflüchtete

Düsseldorf. Bezirksregierung Düsseldorf hat entschieden: In einem Gebäude am Kennedydamm sollen 640 Geflüchtete unterkommen

Das NRW-Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Bezirksregierung Düsseldorf gebeten, zu prüfen, an welchen Standorten im Regierungsbezirk Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete geschaffen werden können.

Nach intensiver Prüfung hat sich die Bezirksregierung nun entschieden, in dem Komplex an der Schwannstraße 12 nahe dem Kennedydamm eine Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für Flüchtlinge einzurichten.

In dem zentral gelegenen Bürogebäude in Golzheim stehen mehr als 8000 Quadratmeter Nutz- sowie Lagerfläche und Tiefgaragenplätze zur Verfügung. Außenflächen können von den Bewohnerinnen und Bewohnern für Freizeitangebote genutzt werden. Etwa 640 Menschen können dort aufgenommen werden. Der Vertrag zwischen Bezirksregierung und Investor hat eine Laufzeit von achteinhalb Jahren.

