Der Arbeitgeber der Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle am Düsseldorfer Flughafen hat am 1. Juni gewechselt. Doch es gibt Probleme mit der Neueinkleidung der Mitarbeiter.

Fluggastkontrollen Immer noch Kontrollen in Privatkleidung am Flughafen

Düsseldorf. Verdi entsetzt über Zustände beim Sicherheitsdienst am Düsseldorfer Flughafen. Der nennt Corona als Grund für Lieferengpässe bei Dienstkleidung.

Immer noch gibt es nicht für alle Mitarbeiter der Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen einheitliche Dienstbekleidung. Wie bereits vergangene Woche berichtet, müssen Mitarbeiter teilweise in privater Kleidung ihren Dienst absolvieren, weil das Unternehmen „Deutscher Schutz- und Wachdienst“ (DSW) nicht in der Lage ist, alle 1100 Mitarbeiter auszustatten.

Bundespolizei gibt DSW laut Verdi Zeit bis 1. Juli

Seit Montag ist das nun anders. Zumindest teilweise. Ab 1. Juli, so die Gewerkschaft Verdi, müssen Sicherheitskräfte auf Druck der Bundespolizei eine vollständige DSW-Dienstkleidung tragen. Bis dahin gilt eine Übergangslösung. Die Bundespolizei, für die DSW die Kontrollen der Fluggäste durchführt, hat der Firma untersagt, in öffentlichen Bereichen Sicherheitspersonal nicht mehr ohne vollständige Dienstkleidung oder ohne einheitliche private Kleidung einzusetzen. „Das bedeutet, dass die Bundespolizei DSW noch eine Woche Zeit einräumt, um diese inakzeptable Situation zu beenden“, sagt Verdi-Gewerkschaftssekretär Özay Tarim.

Start von DSW „eine große Enttäuschung“

Verdi-Sekretär Özay Tarim vertritt die Rechte der Beschäftigten der Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Airport. Foto: Lars Heidrich

Tarim bezeichnet den Start des neuen Arbeitgebers DSW, der am 1. Juni die Sicherheitskontrollen übernommen hat, für die Beschäftigten als „eine große Enttäuschung“. Außerdem bezweifelt er, dass bis 1. Juli alle Mitarbeiter ihre Dienstkleidung erhalten werden und sagte, dieser klare Tarifvertragsverstoß von DSW sei abmahnungswürdig. Eine Anfrage unserer Redaktion zu den Sicherheitskontrollen in Privatkleidung an die zuständigen Bundespolizeidirektion in Sankt Augustin wurde von dort an das Bundesinnenministerium weiter geleitet – eine Antwort blieb aus.

Kritik auch an der DSW-Akademie

Neben fehlender Dienstbekleidung am Flughafen gibt es beim Betriebsrat auch Mitarbeiter-Beschwerden in der DSW-Ausbildungsakademie an der Opitzstraße in Rath. Laut Verdi haben Beschäftigte „über mangelnde hygienische Zustände in den sanitären Räumen berichtet“: „Die Kolleginnen und Kollegen konnten auf der Toilette kein Toilettenpapier, keine Seife, kein Desinfektionsmittel und auch keine Handtücher vorfinden und das alles auch noch in den anhaltenden Pandemiezeit.“ Am Montag hätten Beschäftigte bei einer Schulung sogar versucht, in einer nahe gelegene Tankstelle Toilettenpapier aufzutreiben. „Wir sind regelrecht über diese unpässliche Situation erschrocken und entsetzt“, sagt Özay Tarim. „Diese Rahmenbedingungen sind für die hoheitliche Luftsicherheitsaufgabe unwürdig.“ Das Unternehmen DSW habe in nur wenigen Wochen am Flughafen Vertrauen der Mitarbeitern verspielt.

DSW begründet Probleme mit Engpässen wegen Corona

DSW-Geschäftsführer Peter R. Lange bedauerte die Engpässe, die er mit Lieferengpässen wegen Corona begründete. Es gab Probleme bei den Herstellern unter anderem wegen fehlender Stoff-Lieferungen, außerdem konnten Änderungstermine nicht wie geplant durchgeführt werden, weil beauftragte Schneider wegen Corona bereits feststehende Termine abgesagt hätten.