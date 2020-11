Angebot erweitert: Immer mehr Paketshops in Düsseldorf

Überall im Stadtgebiet sprießen Paketshops und Packstationen der Deutschen Post aus dem Boden. Zwar gibt DHL selbst keine offiziellen Zahlen dazu heraus, über den Standortfinder der Post bekommt man jedoch einen guten Überblick darüber. Demnach werden momentan 164 DHL-Paketshops in Düsseldorf betrieben. Hinzu kommen 102 Packstationen, 133 Postfilialen und rund 248 Briefkästen.

Zusätzliches Angebot zu Briefkästen und Filialen

Für die Filialen gibt es eine Verordnung, so Achim Gahr, Postsprecher. Demnach soll kein Bürger weiter als 2000 Meter gehen müssen, um eine Post zu erreichen. Sonst gebe es jedoch keine Richtlinien, so Gahr weiter. Packstationen und Paketshops werden daher vielmehr als ein zusätzliches Angebot verstanden. Und Bürger, die sich vielleicht sorgen, dass durch die Shops Filialen geschlossen werden würden, beschwichtigt Gahr: „Deswegen werden wir keine Filiale schließen.“

Durch die Shops und Packstationen werde lediglich das Angebot erweitert. Die einzelnen Standorte haben unterschiedliche Öffnungszeiten, und gerade die Packstationen seien immer zugänglich. „Bei der Sendungsmenge, die wir mittlerweile haben, können wir so einen Rund-um-die-Uhr-Service anbieten“, meint der Sprecher.

5000. Station an der Uniklinik

Dieser Service soll weiterhin ausgebaut werden. Noch im Juni wurde die bundesweit 5000. Packstation an der eröffnet, keine zwei Monate später waren es schon mehr als 6000. Im Jahr 2021 sollen es dann über 7000 werden, sagt Gahr. Auch in Düsseldorf können noch ein paar dazu kommen. Das gleich gelte für die Shops.

Wie die Stationen und Shops entstehen, sei dabei unterschiedlich. Bei beiden kann es sein, dass vorher Standortgeber wie Supermärkte oder eben Lotto-Geschäfte und Kioskinhaber auf die Post zukommen. „So eine Packstation auf einem Supermarkt-Parkplatz bedeutet dort auch eben mehr Kundschaft. Das gleiche gilt für Kioskbesitzer“, so Gahr. So würden auch Bürger in das Geschäft kommen, die dort normalerweise nicht hingehen und kaufen dort dann möglicherweise noch ein. Bei der Post schaut man dann, wie die Sendungsstruktur an dem jeweiligen Standort ist, also wie viele Pakete dort für gewöhnlich geliefert und aufgegeben werden.

Andersherum wird aber auch bei der Post geguckt, wo es viele Sendungen und Sendungswege gibt. Wenn es dort noch keine Station oder einen Shop gibt, gehe man aktiv auf Standortgeber zu, so Gahr abschließend.

Mehr Paketshops wegen Corona

Besonders im Corona-Jahr 2020 gab es bei der Post großen Druck, das Netz an Paketshops und Packstationen zu verdichten. Nach dem Lockdown gingen die Zahlen dauerhaft hoch: „Gerechnet haben wir mit täglich 5,3 Millionen Paketen bundesweit“, sagt Rainer Ernzer, Düsseldorfer Post-Pressesprecher, „da gingen die Sendungen allerdings auf um die sieben Millionen hoch.“ Auch viele Leute, die vorher gar nichts im Internet bestellt haben, sahen sich dann genötigt, darauf zurückzugreifen, vermutet Ernzer, und dabei die Vorzüge dieser Art des Einkaufens erfahren. „Viele sind dann dabei geblieben.“ Um konstant etwa 15 bis 20 Prozent habe das Aufkommen in der Corona-Zeit über den Zahlen des Vorjahres gelegen.

Das Personal der Post stieß schnell an seine Grenzen, so Ernzer. Natürlich wurde viele neue Mitarbeiter eingestellt. Aber auch: „Wir müssen mehr Paketshops und Packstationen anbieten, um diese gewaltige Anzahl an Paketen ausliefern zu können.“