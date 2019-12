Düsseldorf. Ein Höhepunkt jagt den anderen beim Lieblingsplatte-Festival. Nach Palais Schaumburg folgt Mittwoch das nächste abgefahrene Zeug: Faust.

Im Düsseldorfer Zakk gibt es Krautrock mit Dirigentin

Auch, wenn die Band Faust in Deutschland nie den richtigen Durchbruch geschafft hat – Für viele Menschen wird ihr 1973er-Album „Faust IV“ eine der Lieblingsplatten sein. Viele Menschen, die 1973 Krautrock gehört haben, sind heute tot, auch einige Weggefährten der beiden Faust-Gründer Jean-Hervé Peron (Bass) und Werner „Zappi“ Diermaier (Schlagzeug). Peron und Diermaier, beide 70, sind glücklicherweise topfit, jedenfalls meistens, und freuen sich auf Mittwochabend. Da spielen sie „Faust IV“ mit neuer, interessanter, neunköpfiger Besetzung im Rahmen des Lieblingsplatte-Festivals im Zakk.

Musik, die Steine zerbröseln lässt

Wer noch keine Karten für den Abend hat, sollte sich schnell eine besorgen. Der Gig von Faust wird groß, so viel dürfte klar sein. Die NRZ durfte bei einer der Proben im Zakk-Tanzsaal dabei sein, und, was soll man sagen? Nichts. Denn man ist sprachlos: Gitarre, Keyboard und E-Streicher verschmelzen im Faust IV-Song „Run“ in einem Klanginferno, das man sich heutzutage von den Einstürzenden Neubauten wünschen würde. Dazu eine Dirigentin (Yumi Hara), die dieses reine Orgelstück für Orchester transkribiert hat. Das ist Musik, die Steine zerbröseln lässt.

„Wir lieben es, Songs auf diese Weise zu dekonstruieren und neu zu erschaffen“, erzählt Jean-Hervé Peron nach der Probe. Sein Partner Zappi Diermaier freut sich aufs Zakk-Konzert: „Dieses Festival ist in seiner Machart einzigartig. Das wird gut.“

Sonntagabend präsentierten Palais Schaumburg ihr gleichnamiges 81er-Album. Und das war wohl eines der besten Konzerte, das jemals im Zakk zu sehen war. Songs wie „Wir bauen eine neue Stadt“ sind zeitlos schön, aber auch die neuen Stücke der Hamburger haben mit funkpunknoisigem Bass-Schlagzeug-Rückgrat, dazu dem antonalen Gesang von Holger Hiller und der Trompeten-Delay-Kunst von Thomas Fehlmann wegweisenden Charakter. Palais Schaumburg haben gezeigt, wie wichtig dieses Festival ist.