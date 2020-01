Düsseldorf. Die Ansprüche der Hotelgäste im Breidenbacher Hof in Düsseldorf sind hoch. Malte Masuth ist Profi für Luxus-Wünsche. Was seine Gäste wünschen.

Im Breidenbacher Hof gibt es für Wünsche (fast) keine Grenze

Dort, wo sich die Luxus-Shops wie Perlen auf der Prachtmeile Kö aneinanderreihen, gehören sie zur Hotellerie wie Koffer und Frühstückbuffets: Die Sonderwünsche der Wohlhabenden, der Stars und Sternchen. Einer, der zum Profi im Erfüllen außergewöhnlicher, kostspieliger und bisweilen auch abstruser Wünsche wurde, ist Malte Masuth, 36, Leiter des fünfköpfigen Teams der Personal Assistants im Düsseldorfer Fünf-Sterne-Hotel Breidenbacher Hof.

Schön und ungewöhnlich- Exklusives an Rhein und Ruhr Ob es nun eine Restaurantreservierung, eine spontane Tennisstunde oder der Kauf einer seltenen Handtasche in Paris ist: Masuth und sein Team setzen alles daran, die Wünsche ihrer Gäste zu erfüllen. „Wenn ich einen Gast habe der sagt: ‚Mir ist egal was das kostet und du hast drei Tage Zeit‘, dann gibt es kaum eine Grenze“, sagt der 36-Jährige, der seit mittlerweile neun Jahren im Breidenbacher Hof arbeitet.

Masuth wuchs „von unten in den Job rein“, wie er selbst sagt. Nach der Hotelfachschule absolvierte er seine Ausbildung im Intercontinental – dann folgte er dem Ruf des wohl geschichtsträchtigsten und exklusivsten Hotel in Düsseldorf. Was den Breidenbacher Hof für ihn so besonders macht? „Dieses Hotel soll für unsere Gäste wie ein zweites Zuhause sein. Viele Beziehungen pflegen wir seit Jahren, hier wird der Gast bei der Ankunft auch mal in den Arm genommen“, sagt der 36-Jährige. Das Konzept geht offensichtlich auf.

Gäste des Breidenbacher Hofes werden vor Anreise kontaktiert

Seit der Wiedereröffnung des Hotels im Jahr 2008 gilt der Breidenbacher Hof als erste Adresse in Düsseldorf. Stars wie Pink, die Rolling Stones oder Udo Lindenberg übernachteten in dem Haus mit der berühmten schwarzen Marmortreppe im Eingangsbereich. Damit sich die Gäste im Breidenbacher Hof bei ihrer Ankunft rundum wohl fühlen, beginnt die Arbeit von Malte Masuth und seinem Team aus Personal Assistants schon vor der Anreise.

Soll heißen, Fragen werden möglichst schon beantwortet, bevor sie gestellt sind, Wünsche erfüllt, bevor sie erwacht sind. Wie das geht? „Wir gehen den proaktiven Schritt, warten nicht auf die Fragen unserer Gäste“, erklärt Masuth. Jeder Gast wird vor seiner Anreise von einem Personal Assistant kontaktiert und nach seinen Wünschen befragt.

Die exklusivsten Restaurants, leckersten Cocktails und besten Shopping-Tipps – über die neuesten Trends in der Stadt sind Masuth und sein Team immer bestens informiert. Unabdingbar ist ein weit gespanntes Netz aus guten Beziehungen. Denn nicht immer sind die Wünsche der Gäste planbar.

100 Dosen Murmeltiersalbe innerhalb weniger Stunden

„Ein Gast kam mal spätabends auf uns zu und wollte 100 Dosen Murmeltiersalbe haben“, berichtet Masuth. Allerdings musste der Mann bereits am nächsten Tag in den Flieger steigen. Der 36-Jährige griff zum Telefon, kontaktierte alle Notapotheken in der Umgebung. Bekannte Taxifahrer übernahmen Botendienste. Mit Erfolg: „100 haben wir zwar nicht geschafft, wir waren aber sehr nah dran“, sagt der Personal Assistant. Und damit nicht genug.

Einen Verlobungsring kaufen? Hunderte Rosen in einer Sackkarre zu einer Boutique auf der Kö bringen? Spontan in die USA fliegen, um den Hund eines Gastes einer Hundetrainerin zu übergeben? Alles schon passiert. „Service wollen alle Hotels bieten – wir wollen mit unserem Service brillieren“, sagt Masuth selbstbewusst. Wohlwissend, wie leicht der tadellose Ruf eines Hotels, in dem sich die Reichen und Schönen die schweren Messingklinken Hand gaben und geben, einen Kratzer bekommen kann.

Diskretion gilt im Breidenbacher Hof als oberstes Gebot

Deshalb müssen alle neuen Mitarbeiter des Traditionshauses zunächst mal den „Kanon“ verinnerlichen – gewissermaßen die Hotel-Bibel im Scheckkartenformat. 24 Gebote, die von der Führung des Breidenbacher Hofes als unumstößlich für einen perfekten Service erachtet werden. Einer der wichtigsten Punkte ist die Diskretion: „Die muss in unserem Haus stets überragend sein“, sagt Malte Masuth. Heißt im Klartext: Keine Gespräche mit Menschen außerhalb des Hauses über das Hotel, seine Gäste und ihre speziellen Wünsche.

Ohnehin sind Masuth und sein Team bemüht, die Wünsche ihrer Gäste nicht zu bewerten: „Es gibt Grenzen die ethisch und moralisch nicht vertretbar sind. Ansonsten setzen wir alles daran die Wünsche unserer Gäste zu erfüllen.“