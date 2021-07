Alltours-Hotels bald nur noch für Geimpfte oder Genesene

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Reiseveranstalter Alltours führt ab dem Herbst neue Regeln für seine Allsun-Hotels ein. Negativer Corona-Test reicht nicht mehr.

In den Hotels des Düsseldorfer Reiseveranstalters Alltours dürfen ab Winter nur noch Geimpfte oder Genese urlauben. Das kündigt das Unternehmen am Freitag für seine 30 Allsun-Hotels in Spanien und Griechenland an. Kinder und Jugendliche im Alter von 2 bis 17 Jahren benötigen einen Nachweis über einen negativen Corona-Test.

„Da inzwischen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können sich bis dahin alle Erwachsenen impfen lassen“, so Alltours-Sprecher Thomas Daubenbüchel. Ein negativer Corona-Test, der bisher vorgelegt werden musste, reicht ab 31. Oktober in den Allsun-Hotels für Erwachsene nicht mehr aus. Ein Impfnachweis oder ein Genesenen-Nachweis müssen in gedruckter oder digitaler Form rechtssicher belegen, dass ein vollständiger Corona-Impfschutz besteht oder eine vorherige Infektion vorgelegen hat.

Die Erkrankung muss mindestens 28 Tage und darf maximal sechs Monate zurückliegen. Kinder und Jugendliche müssen einen negativen Corona-Test mitbringen, der von einem autorisierten Institut durchgeführt wurde. Bei Einreise darf der Test nicht älter als 48 Stunden sein.

Alltours: Regelung für alle Hotels der Kette

Diese Regelung gilt in sämtlichen Allsun-Hotels auf Mallorca, den Kanaren und in Griechenland unabhängig von den Einreisebestimmungen des jeweiligen Landes. Die Einreisebestimmungen müssen darüber hinaus eingehalten werden. Zusätzliche Informationen finden Gäste auf der Internetseite des Reiseveranstalters.

