Das Hoppeditz-Erwachen lebt seit Jahrzehnten davon, dass sich viele Menschen auf dem Marktplatz um den riesigen Senftopf versammeln und Raunen und Applaus durchs Publikum gehen, wenn zum ersten Mal die Narrenkappe des Oberjecken zu sehen ist. Jetzt aber ist Corona und an einen großen Menschenauflauf zum Sessionsstart am 11.11. nicht zu denken. Am Donnerstag meldete sich Hoppeditz Tom Bauer per Livestream aus dem Plenarsaal des Rathauses. Pult statt Senftopf. Gelb-braune Holzvertäfelungen wie in Ommas Wohnzimmer statt buntes Volk im Hintergrund. Das hatte etwas von einem närrischen Kammerspiel – einfallsreich und neu – ja, andererseits war es eine todtraurige Kulisse.

Was ist das für eine Wolldecke vor dem Maul?

Doch Tom Bauer, der zurzeit auch noch an einer heftigen Achillessehnenverletzung laboriert, war ziemlich gut drauf. Seine – natürlich coronagefärbte – Rede kam meistens witzig, manchmal zynisch, aber immer stringent daher. „Das Rathaus wie tot, gut dat is halt wie immer. Aber dieses Jahr is alles noch schlimmer“, reimte der Schelm. Nach 15 Minuten mit fast freiem Vortrag entschuldigte sich Bauer. Auch der Hoppeditz müsse in Zeiten der Pandemie Kompromisse machen und würde den Rest jetzt vorlesen. Alles gut.

Toll waren die vorproduzierten Film-Einspieler vor dem Live-Auftritt des Oberjecken: Michael Laumen, Präsident des Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), meldete sich aus dem Haus des Karnavals und weckte später den Hoppeditz aus dem Tiefschlaf. Laumen musste dem armen Tropf in kürzester Zeit klarmachen, was überhaupt Corona ist und warum er „so ne Wolldeck vorm Maul“ tragen muss. Der Gute hatte die Pandemie ja bisher komplett verpennt.

Mehr als 3000 Menschen sahen zu

Bauer wurden während seiner Rede zahlreiche Grüße via Livechat ins Rathaus geschickt – von Karnevalisten aus den Stadtteilen, aus dem Umland, aus ganz Europa und ja – sogar aus Kölle. Zu Spitzenzeiten schauten laut CC-Sprecher Hans-Peter Suchand mehr als 3000 Menschen zu. Zudem wurden während der Plenarsaal-Liveshow immer wieder Leute per Zoom-Konferenz zugeschaltet, die auch dann für Bauer sichtbar waren. Beispielsweise der aktuelle Prinz Dirk Mecklenbrauck oder die neue alte Presseamtsleiterin Kerstin Jäckel-Engstfeld. Der Hoppeditz unterbrach deshalb oft und grüßte freundlich. Seiner gelungenen Vorstellung tat dies keinen Abbruch.

Bauer schickte Abschiedsgrüße an Thomas Geisel („Spätzle-Bonsai ist passé“), nannte Landesvater Laschet einen „Hush-Pappi“, huldigte auch dem Messias, der endlich wieder nach Düsseldorf zurückgekehrt ist – und meinte damit nicht den neuen OB Stephan Keller, sondern natürlich Fortuna-Legende Klaus Allofs.

Apropos Keller: Der neue OB hat sicher viele Vorzüge, komödiantisches Talent gehört nicht dazu. Seine Gegenrede kam ein wenig steif daher. Der 50-Jährige hat ja nun ein paar Jahre Zeit zum Üben. Bauer hatte ihm in seiner Rede vorgeworfen, er habe sich bei den Kölnern vor Jahren eingeschleimt, weil er die Domstädter als herzlicher als uns Düsseldorfer bezeichnete. Das wies Keller dann doch von sich: „Für die Kölner war’s ein Graus, dass ich zwar Stadtdirektor war, aber niemals ganz Zuhaus“, reimte der Rathauschef, mit der Betonung, dass sein Heim ja in Wersten stünde.

Kaum Kostümierte in der Altstadt

Und was die Heimatliebe betrifft, las Keller über die Fortuna: „Ich glaube wirklich fest daran, und gebe einen drauf, die steigen während meiner Amtszeit sicher wieder auf!“

Während im Rathaus also Karneval im Miniatur-Format gefeiert wurde, war draußen vom Sessionsstart so gut wie nichts zu spüren. Auf dem Marktplatz und in den Gassen der Altstadt liefen einige wenige Kostümierte herum, man mag fast sagen: irrlichterten. „Es gibt keine besonderen Vorkommnisse, alles ist ruhig“, sagte ein Polizeisprecher.