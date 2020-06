Hilden: Autofahrer schneidet Linienbus - zwei Verletzte

Symbolbild. Zwei Frauen sind beim Sturz in einem Linienbus in Hilden schwer verletzt worden.

Hilden. Ein Autofahrer hat in Hilden einen Bus zu einer Vollbremsung genötigt. Zwei Fahrgäste stürzten schwer. Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Hilden einen Linienbus geschnitten und so einen Unfall mit zwei Verletzten ausgelöst. Der Busfahrer musste stark bremsen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Fahrgäste, eine 43-Jährige und eine 53-Jährige Frau, fielen dabei zu Boden und rutschten vom hinteren Teil des Busses bis zur Fahrerkabine.

Eine der Frauen erlitt bei dem Unfall laut einer Sprecherin schwere, eine leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nach dem Unfall am Dienstag in eine Klinik. Die übrigen Fahrgäste sowie der 47 Jahre alte Busfahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden.

Fahrerflucht: Gesucht wird ein Alfa Romeo, vermutlich mit Kennzeichen "ME"

Der Unfall geschah am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der Benrather Straße, als der Rheinbahn-Bus gerade die Haltestelle Fritz-Gressard-Platz in südlicher Fahrtrichtung anfuhr. Die beiden verletzten Fahrgäste an Bord hatte sich da offenbar zum Aussteigen an eine der Türen gestellt.

An Bord des Busses waren insgesamt acht Fahrgäste. Nach Aussagen von Zeugen handelte es sich bei dem geflüchteten weißen Auto um einen Alfa Romeo, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Kennzeichen konnte nicht eindeutig abgelesen werden, soll aber die Kreis-Kennung "ME"gehabt haben.

Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug werden an die Polizeiwache in Hilden erbeten, Telefonnummer 02104/98 26 410. (Red./mit dpa)