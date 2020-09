Helene Fischers Weihnachtsshow in Düsseldorfer ist abgesagt

Düsseldorf. Wegen der Corona-Krise zeichnet das ZDF die Sendung nicht wie geplant in Düsseldorf auf. Weihnachten läuft stattdessen ein Zusammenschnitt.

In diesem Jahr wird es keine große Weihnachtsshow von Helene Fischer im Fernsehen geben. Stattdessen sendet das ZDF am ersten Weihnachtstag einen Zusammenschnitt von älteren Highlights. Die Sendung unter dem Titel „Meine schönsten Momente“ wird von Fischer präsentiert. „Ursprünglich war geplant, die zehnte Ausgabe der ,Helene Fischer Show’ wieder vor einem Live-Publikum in der Messehalle Düsseldorf aufzuzeichnen, doch die anhaltenden Corona- Beschränkungen lassen dies nicht zu“, teilte das ZDF am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Bild online berichtet.

Show hatte vergangenes Jahr sechs Millionen Zuschauer

Im vergangenen Jahr hatten fast sechs Millionen Zuschauer die Show eingeschaltet. Seit 2011 wird Fischers Sendung jährlich zum Fest ausgestrahlt. „Meine Fernsehshow am ersten Weihnachtsfeiertag ist auch für mich als Künstlerin immer wieder etwas ganz Besonderes, denn sie lebt von der Vielfalt und Abwechslung“, sagte die 36-jährige Sängerin („Atemlos“). „Daher bin ich unendlich traurig, dass ich das erste Mal nicht live auf der Bühne stehen und meiner Leidenschaft – zu unterhalten – nicht nachgehen kann.“ Die 36-jährige Sängerin („Atemlos“) fügte hinzu: „Umso spannender fand ich es, eine Spezialausgabe zusammenzustellen, wie es sie in dieser Form noch nicht gegeben hat, vielleicht sogar mehr Highlights als in jeder anderen Ausgabe zuvor.“ Die dreistündige Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion des ZDF mit dem ORF und dem SRF.

Auch Gottschalk-Show wurde vom ZDF schon verschoben

Das ZDF hatte mit Blick auf die Einschränkungen wegen der Corona-Krise bereits eine „Wetten, dass..?“-Revivalshow mit Thomas Gottschalk auf 2021 verschoben. (dpa)