Kriminalität Hat Raub in Düsseldorf mit Enkeltrick in Berlin zu tun?

Düsseldorf. Nach einer räuberische Erpressung am S-Bahnhof in Garath führt die Spur zu einer weiteren Tat. Die Polizei fahndet per Bild nach dem Verdächtigen.

Aufgrund des Verdachts einer räuberischen Erpressung fahndet die Düsseldorfer Polizei mit einem Bild nach dem Tätverdächtigen. Nach derzeitigem Stand der war ein 15-Jähriger am frühen Donnerstagabend des 19. Januar 2023 am S-Bahnhof Düsseldorf-Garath unterwegs, als ihn eine unbekannte Person angesprochen haben soll. Der Unbekannte habe dann seine EC-Karte mit der PIN gefordert und ihm gedroht. Aus Angst habe der Jugendliche seine Karte und die PIN übergeben.

Opfer bekam plötzlich Geld aufs Konto überwiesen

Erstaunlicherweise stellte das Opfer später fest, dass auf sein Konto Geld überwiesen worden war. Die Ermittlungen ergaben, dass das Geld offenbar von einer Frau aus Berlin stammte, die Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden war. Ein weiterer Beschuldigter hob schließlich Geld von dem Konto ab und wurde dabei fotografiert. Mit diesem Bild fahndet die Polizei nun genau nach diesem Mann. So könnte sich ein Zusammenhang zwischen dem Enkeltrick in Berlin und der Erpressung in Düsseldorf ergeben.

Hinweise an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Nummer 0211/870 0.

