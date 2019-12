Düsseldorf. Rund 60 Ehrenamtliche sind an sechs Tagen in der Woche für die Düsseldorfer Tafel unterwegs und sammeln gespendete Lebensmittel an Bedürftige.

Hilfsbereitschaft: „Guten Morgen, die Tafel ist da!“

„Na, dann schauen wir mal. Das Ausparken ist hier manchmal knifflig“, sagt John Dumont, 66, munter – und rangiert den Kleintransporter gelassen und in wenigen Zügen aus dem Stellplatz. Es ist morgens gegen halb neun, vor dem Betriebshof der Düsseldorfer Tafel an der Völklinger Straße in Unterbilk tost der Berufsverkehr.

Die meisten Lebensmittel sind nicht taufrisch, aber vollkommen in Ordnung

Dumont, gebürtiger Luxemburger, startet mit Konrad Orschulik, 70, einmal in der Woche zur gut dreistündigen Abhol-Tour von gespendeten Lebensmitteln. Diesmal lassen sich die zwei Ehrenamtlichen auf der Fahrt über die Schulter schauen. Mehrere hundert Kilo nicht verkaufte Lebensmittel von Supermärkten, Discountern und Bäckereien werden sie heute einsammeln. Darunter Obst und Gemüse, manchmal nicht mehr taufrisch und prall, doch guten Gewissens genießbar. Das Gleiche gilt für Milchprodukte, abgepackte Wurst, Käse und Süßigkeiten mit nahendem oder überschrittenem Mindesthaltbarkeitsdatum. Diese Kennzeichnung „ist kein Verfallsdatum und Lebensmittel können oft noch bedenkenlos darüber hinaus verzehrt werden“, heißt es in einem Positionspapier des Tafel-Dachverbands, der Sprachrohr für rund 940 deutsche Tafeln ist. Und auch: „Die Wendung ‚mindestens haltbar bis – aber nicht tödlich ab‘ trifft diese Tatsache im Kern.“



Ein eingespieltes Team

„Wir machen jetzt die Nord-Tour“, erzählt Dumont, während er Richtung Oberkassel fährt. Stadtweit fahren rund 60 Ehrenamtliche an sechs Tagen in der Woche noch vier weitere Routen. Konrad Orschulik: „Wir haben vorhin schon unsere Abhol-Adressen angerufen, ob sie heute Lebensmittel für uns haben. So vermeiden wir überflüssige Wege, sparen Kilometer und Zeit.“

17 Stationen stehen auf der Nord-Tour-Liste, heute steuern die beiden Helfer rund ein Dutzend davon an. Dabei ist es Orschuliks Part, bei jedem Halt in die Geschäfte zu gehen, nach den Tafel-Lebensmitteln zu fragen oder sie gleich entgegenzunehmen. Fahrer Dumont öffnet inzwischen den Laderaum des Transporters, steigt hinein und verstaut alle Waren, die Orschulik ihm angibt. Oft bekommen die Tafel-Helfer die Waren in stabilen Plastikkisten, die sie bei der nächsten Tour wieder leer im Geschäft abgeben.

Manche der Lieferanten spenden schon seit 20 Jahren an die Tafel

In den meisten Läden läuft die Lebensmittel-Übergabe flüssig und rasch. So auch in der Bäckerei Christophel am Niederkasseler Kirchweg. „Guten Morgen, die Tafel ist da!“ Der lockere Gruß, auch Orschuliks zielstrebiger Schritt in den hinteren Bereich des Geschäfts machen klar: Er kennt sich dort aus, ist das vertraute Gesicht der Tafel und der Ablauf morgens zu dieser Zeit eingespielt – die Backwaren stehen bereit. Auch Inhaber Michael Christophel ist da, er führt sein Geschäft seit 35 Jahren und spendet der Tafel „seit mehr als 20 Jahren“. Die Tafel-Arbeit sei „wirklich eine ganz sinnvolle Sache“. Er hat zwei extragroße Papiertüten mit Brot und Brötchen, zudem gibt‘s ein Päckchen mit Kuchen und süßen Teilchen.



Wieder zurück am Tafel-Transporter, sieht der Laderaum schon gut gefüllt aus. Dumont stapelt die Plastikkisten, schiebt sie platzsparend zusammen. Dabei beweist er Weitblick: „Manchmal ist das Einladen wie Tetris“, sagt er lachend – bei dem Computerspiel-Klassiker ist Puzzeln Pflicht. Seine Handgriffe, seine prüfenden Blicke wirken geübt und souverän. Anschließend fixiert er die Kistenstapel mit Spannstangen, damit sie während der Fahrt nicht verrutschen. Und ihm ist gerade jetzt anzumerken: Die Tafel-Tatkraft macht ihm Freude.

Auch in großen Supermärkten unterwegs

„Ich bin seit sieben Jahren bei der Tafel“, erzählt John Dumont, und Konrad Orschulik sagt: „Ein halbes Jahr später habe ich auch angefangen.“ Beide leben in Neuss und sind im Ruhestand. Dumont war bei der Luxemburger Staatssparkasse tätig, Konrad Orschulik hat bei Siemens jahrzehntelang im betriebswirtschaftlichen Bereich gearbeitet. Die vielerorts zu beobachtende Lebensmittelverschwendung, so Dumont, sei der Auslöser für seinen Tafel-Einsatz gewesen. Orschulik nickt. „Und natürlich treibt uns auch an, Bedürftige mit den Lebensmitteln unterstützen zu können.“

In großen Supermärkten muss sich Konrad Orschulik manchmal erst zu den Ansprechpartnern durchfragen, doch diese Prozedur macht er stets ruhig und gut gelaunt. Und weiß auf den weitläufigen Markt-Geländen und in den hallengroßen Verkaufsräumen immer, wo‘s lang geht. Auch in seinem Know-how: Die Knöpfe für die Rolltore an den Laderampen der Supermärkte und die Standorte der Handhubwagen – die oft voll gefüllten Plastikkisten wiegen schwer.

Eine erfüllende Arbeit

Bei Rewe in Rath am Gatherhof telefoniert eine Verkäuferin kurz; eine halbe Minute später ist Janine Bossmeyer da, sie ist Abteilungsleiterin Obst und Gemüse. Ein Rollwagen und Plastikkisten unter anderem mit Obst, Gemüse und Süßwaren sind fertig gepackt und abholbereit.

Gegen 11.30 Uhr sind Dumont und Orschulik am Tour-Ziel, der Tafel-Ausgabestelle in der Derendorfer Zionskirche. Eine Reihe von Helfern wartet schon am Eingang, das Ausladen mit vielen Händen geht wie am Schnürchen. John Dumont: „Unsere Tour kostet schon Kraft, ich brauche danach jedes Mal Erholung. Und gleichzeitig ist der Tafel-Einsatz eine Arbeit, die mich sehr erfüllt.“