Gut die Ferien verleben in Düsseldorf

Düsseldorf. Es muss nicht immer raus in die Weite sein – auch in der Stadt können gerade Jugendliche viel erleben. Ein kurzer Überblick.

Die Sommerferien stehen vor der Tür, viele Düsseldorfer sind bereits vollständig geimpft. Doch statt in Ferne zu fliegen, werden wohl einige den Urlaub in heimischen Gefilden verbringen. Und die Stadt hat da allerhand zu bieten.

Seit Juni führt Düsseldorf Tourismus viele öffentliche Stadtführungen unter Hygieneauflagen durch. Seit Kurzem sind auch die Stadtführer ins Straßenbild zurückgekehrt, um ihren Gästen die besonderen Geschichten und Gesichter Düsseldorfs zu zeigen. Und am Hauptbahnhof bietet die Tourist-Information dienstags bis samstags von 9.30 bis 15 Uhr alle bekannten Services inklusive Ticket- und Souvenirverkauf.„Es ist sehr erleichternd, nach den langen Monaten des Stillstands den Tourismus in Düsseldorf vorsichtig erblühen zu sehen. Wir konnten im Winter und Frühjahr mit unseren Online-Touren ein wenig Düsseldorfer Lebensgefühl vermitteln. Aber nun endlich wieder Gäste vor Ort willkommen zu heißen, ist vor allem für unsere großartigen Guides ein großer Schritt Richtung Normalität“, so Ole Friedrich, Geschäftsführer Düsseldorf Tourismus.

Viele Führungen in der Stadt möglich

Zum Start sind bereits die meisten Führungen buchbar, die vollständig im Freien stattfinden: Altstadt (sonntags um 11 Uhr), Nachtwächter (samstags um 18.30 Uhr, ab Juli samstags um 20 Uhr), Medienhafen (samstags um 14.30 Uhr), 100 Jahre Joseph Beuys (ab 12. Juni jeden 2. und 4. Samstag um 14 Uhr), Radtour am Rhein (ab 19. Juni jeden 1. und 3. Samstag um 11 Uhr), Architektur (ab 27. Juni sonntags um 11 Uhr), Europa in Düsseldorf (ab 26. Juni jeden 4. Samstag um 11 Uhr) und der Urban Art Walk (samstags um 12 Uhr).

Die Altbier-Safari startet am 1. Juli wieder. Auch die kulinarischen Touren durch Little Tokyo und über den Carlsplatz sollen bald zurückkehren können. Bei allen Touren gelten für Gäste Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Tickets müssen vorab online, in der Tourist-Information oder über die Hotline 0211 17202-854 (montags-freitags von 9 bis 15 Uhr) gebucht werden.

Anderer Blick auf die Stadt

Wer Düsseldorf lieber sitzend erkundet, steigt in die HopOn-HopOff-Busse oder die Panoramaschiffe der KD am Rhein ein. Beide sind derzeit für Getestete, Genesene und vollständig Geimpfte buchbar. Die Schiffe fahren täglich vom Ableger unterhalb des Burgplatzes, die Cabrio-Doppeldeckerbusse starten Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 jede Stunde ab der Haltestelle Königsallee – wie immer können Passagiere an jedem Halt zu- oder einsteigen.

Neu ab Juni: Der Nachtwächter schließt die Kaiserpfalz auf Zum ersten Mal führt der Nachtwächter am 26. Juni um 20.30 Uhr durch die verwunschenen Gassen des abendlichen Kaiserswerth.

Die Waldschule Düsseldorf im Wildpark Grafenberg lädt Familien zum Ferienprogramm ein. Unter dem Motto „Familienerlebnis Sinnes-Sommer“ laufen über die Dauer der Sommerferien vom 5. Juli bis zum 13. August jeweils montags bis freitags von 9 bis 11.30 Uhr Veranstaltungen. Das Team der Waldschule nimmt die Teilnehmer mit auf eine Entdeckungsreise durch Wald und Wiese. Das Programm vermittelt den Sommer in den verschiedenen Lebensräumen. Dabei erfahren sie nicht nur etwas über die Tier- und Pflanzenwelt, sondern zum Beispiel auch, was der Sommer mit dem Klimawandel zu tun hat. Das Ferienprogramm richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Terminbuchung möglich. Interessierte können sich über ein Formular auf www.duesseldorf.de/waldschule für das Ferienprogramm anmelden. Außerdem beantwortet das Team der Waldschule unter waldschule@duesseldorf.de oder 0211-59868905 Fragen.

Aber natürlich kann man dem Wildpark Grafenberg auch einfach so einen Besuch abstatten – und Muffelwild, Wildkatzen, Frettchen und Co. bestaunen.

Für Leseratten und Abenteurer

Auch für Lesespaß ist gesorgt: Der SommerLeseClub (SLC) der Stadtbüchereien Düsseldorf startet mit Anmeldung und Ausleihe am Montag, 28. Juni. An fast allen Büchereistandorten können spannende neue Bücher ausgeliehen, gelesen und digital bewertet werden. In diesem Jahr stehen über 1400 neue Kinder- und Jugendbücher exklusiv für die Teilnehmenden des SLCs zur Verfügung. Der Freundeskreis der Stadtbüchereien Düsseldorf e. V. fördert den diesjährigen SLC in den Stadtbüchereien mit 15.000 Euro.

Mitmachen kann jeder: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, alleine oder im Team mit bis zu fünf Personen. Erfolgreiche Teilnahmen werden zum Ferienende mit eine Urkunde geehrt - je nach Teamstärke „müssen“ dafür mindestens drei bis fünf Bücher gelesen werden. Die Anmeldung ist ausschließlich kontaktlos über https://www.duesseldorf.de/stadtbuechereien möglich. Teilnahmevoraussetzung ist eine eigene Bibliothekskarte. Die Karte ist für Kinder und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr kostenfrei. Der SLC endet am 30. August.

Auch der Verein „Pro Mädchen – Mädchenhaus Düsseldorf“ bietet ein umfangreiches Programm für die Ferien an. Jeden Tag können sich zehn Mädchen im Alter von 10 bis 15 Jahren für die Ferienangebote anmelden. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 5 Euro pro Tag. Die Mädchen werden vor Ort auf das Coronavirus getestet. Auf dem Programm stehen unter anderem am 7. Juli ein Tag am Strand oder am 14. Juli Bubble-Tea selbst machen. Wichtig sei, heißt es in einer Mitteilung, „dass sich die Mädchen* eigene Wasserflaschen, Sonnencreme, Kopfbedeckung und einen medizinischen Mundschutz mitbringen“.

Mehr dazu 0211/157 95 90 an.

In den ersten zwei Wochen der Sommerferien, vom 5. bis 16. Juli, findet im Bürgerhaus Reisholz unter dem Motto: „Phänomenale Sommerferien“ wieder ein Programm für Kinder von 6 bis 12 Jahren statt. Es wird gemalt, gespielt und gebastelt und zwei kleine Ausflüge in die Natur sorgen für frische Luft und viel Bewegung. Müller der Magier ist zu Gast mit seiner Zauberschule und an den übrigen Tagen gibt es Gelegenheit künstlerisch zu experimentieren. Das Ferienprogramm beginnt um 13 Uhr und endet um 18 Uhr. Die Kosten betragen 45 Euro. Anmeldungen: 0211/5808236 oder 0211/746695.

Zakk und Akki e. V. bieten gemeinsam mit dem Kommunalen Integrationszentrum in den ersten beiden Wochen der Sommerferien erneut das Ferienprogramm „Werkstatt Interkultur 2.0“ an. Im Rahmen verschiedener Workshops aus dem künstlerischen Bereich – Film, Theater, Rap, Tanz, Beatmaking und Graffiti – können Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren täglich von 10 bis 16 Uhr kreativ sein. Die Werkstatt Interkultur 2.0 hat noch wenige Plätze für Interessierte frei. Künstlerinnen und Künstler sowie ein erfahrenes Medienteam unterstützen die Jugendlichen. Mehr Infos auf www.duesseldorf.de/amt-fuer-migration-und-integration/kommunales-integrationszentrum/interkultour.html.

Kulturangebote für Groß und Klein

Nachdem viele Kulturangebote für Kinder und Jugendliche in den letzten Monaten pausieren oder in den digitalen Raum verlegt werden mussten, starten die Museen, Bühnen und Kreativschulen pünktlich zu den Ferien mit ihren Sommerprogrammen. Die Angebote sind vielfältig und richten sich nach den Interessen der Kinder. Während in der Kunsthalle Videos gedreht und mit professioneller Unterstützung geschnitten werden können, geht es im Goethe-Museum auf den Spuren des Dichters in Richtung Mond und Wüste. Wer das Reisen in den letzten Monaten vermisst hat, kann im Aquazoo in die Welt der Fische und Meeresbewohner abtauchen oder mit dem Haus der Talente das „Reich der Mitte“ erkunden.

Die Mahn-und Gedenkstätte lädt zum Angebot „Dem Zoo auf der Spur! Unterwegs mit der Mahn- und Gedenkstätte“ ein. Die Kinder begeben sich hier mit allen Sinnen auf Spurensuche in den Zoopark und erkunden eine längst vergessenes Kapitel Düsseldorfer Geschichte. Gebündelt sind die Angebote auf der Seite www.musenkuss-duesseldorf.de zu finden.

Und falls es heiß werden sollte in den Sommerferien, bieten die Düsseldorfer Bäder und der Unterbacher See eine willkommene Abkühlung. Dort sind die jeweils geltenden Corona-Vorschriften zu beachten. Neben schönen Schwimmrunden hat der Unterbacher See jedoch noch mehr zu bieten. So ist beispielsweise der Bootverleih geöffnet und man kann eine gemütliche Runde etwa mit dem Tretboot drehen. Mehr auf unterbachersee.de.

