Die Mitglieder der Düsseldorfer Grünen haben am Montag in der ersten digitalen Mitgliederversammlung mit 74 Prozent Zustimmung (18 % Nein, 8 % Enthaltungen) beschlossen, mit der CDU Kooperationsgespräche aufzunehmen. Die Sondierungsgruppe der Grünen hatte dies nach intensiven Gesprächen einstimmig empfohlen. Die Gespräche in beiden Sondierungsgruppen waren wertschätzend und konstruktiv.

Zentrale Zukunftsthemen

Sowohl mit der Ampel als auch mit der CDU hatte es jeweils drei Gesprächsrunden mit rund 20 Themenblöcken gegeben. Dabei seien Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede identifiziert worden, so der Grüne Stefan Engstfeld, Kopf der Sondierungsgruppe. Dabei sei es vor allem um die zentralen Zukunftsthemen wie etwa den Kampf gegen die Klimakrise und die Verkehrswende gegangen. „Wir sind dabei an einen Punkt angekommen: Wir wollen umsetzen“, so Engstfeld. Und das gehe mit einem OB besser und Keller „habe zugehört und sich eingebracht“.

Paula Elsholz, Co-Sprecherin des Vorstandes, ergänzt: „Neben der guten sachlichen Diskussion auf Augenhöhe war uns im Austausch mit der CDU wichtig, ein gemeinsames Verständnis für das soziale, das weltoffene und tolerante Düsseldorf zu finden. Auch hier sehen wir eine Basis.“

Grüne sehen gemeinsame Ziele

Mirja Cordes, ebenfalls Co-Sprecherin des Vorstandes, sieht zudem Kompromissbereitschaft und das Potenzial „gemeinsame Ziele festzulegen und umzusetzen“. Ein inhaltliches NoGo habe es bisher nicht gegeben. Dennoch stellt sie auch klar, dass „noch nicht alles abgeräumt ist, die Gespräche gehen jetzt erst richtig los“: „Wir müssen gut verhandeln.“ Cordes geht davon aus, dass bis Ende der Woche ein erster Zeitplan über weitere Gespräche erarbeitet wird.

Grünen-Ratsherr Dietmar Wolf war zwar nicht an den Sondierungsgesprächen beteiligt, doch auch er sieht viel Potenzial in einer Partnerschaft mit der CDU – gerade in puncto Radwegenetz. „Der neue OB Keller ist sehr radaffin. Er wird da sicher Druck machen“, so Wolf. In seinem Stadtbezirk 3 wird es aber grün-rot weitergehen. „Wir haben gute Gespräche mit der SPD“, so der Grüne, der auch glaubt, dass die Sondierungsgespräche der Ampel nicht an den Sozialdemokraten gescheitert seien.

Deutliche Worte der SPD

Bei der SPD bedauert man, dass die Sondierungsgespräche der Ampel gescheitert sind – und findet deutliche Worte. „Mit der Entscheidung die progressive Mehrheit der letzten sechs Jahre gegen eine konservative einzutauschen, gehen die Grünen in eine schwarze Sackgasse“, so der Düsseldorfer SPD-Chef Andreas Rimkus. Das mag gut für die grünen Funktionäre sein, aber schlecht für die Bürger. „Eine Koalition mit der Düsseldorfer CDU ist exakt das Gegenteil davon, wofür die die Grünen Wahlkampf gemacht haben. Wir werden genau beobachten, ob die Stadtpolitik zukünftig wieder von Interessen einiger weniger, von Prestigeprojekten und Luxuswohnen und von Ignoranz und Überheblichkeit dominiert wird.“

Für die Düsseldorfer FDP-Chefin Marie-Agnes Strack-Zimmermann haben die Grünen mit Wahl der CDU den „einfachen, bequemen Weg gewählt“: „Die CDU ist handzahmer als wir!“

In der FDP wolle man sich nun auf die Rolle in der Opposition konzentrieren. „Wir hatten ein großes, gutes Wahlprogramm. Das wollen wir weiterhin durchsetzen.“ Gerade in den Punkten Verkehr und Recht und Ordnung gebe es einiges zu tun – und dort hatte man in der Ampel auch Streitpunkte. So hätten sich die Grünen in den Gesprächen sehr zurückhaltend gerade zu „Recht und Ordnung“ verhalten. „Die Bürger sollen wieder morgens durch den Hofgarten gehen können. Momentan wird dort – wie aber auch im Pavillon auf dem Heinrich-Heine-Platz, wild campiert“, so die FDP-Frau.

Udo Bonn wäre für die Ampel gewesen

Die angestrebte Kooperation sei zu erwarten gewesen, meint Udo Bonn, Vorsitzender der Linke. Auch die Linke hatte Gespräche mit den Grünen geführt. Bei den „Angelegenheiten von einfachen Leuten“ wie in Sachen Wohnraum habe man keine Übereinstimmungen gefunden, so Bonn. Nun müsse man abwarten, was die Gespräche zwischen CDU und Grünen ergeben. Eine gute Kooperation sei aber vorstellbar, da andere Städte das bereits vormachen. Bonn glaubt, dass die Grünen vor allem in Sachen Klimaschutz sich durchsetzen können werden. Auch bei der Verbesserung des Radverkehrs sieht er große Chancen. Trotzdem hätte sich Bonn eher weiter ein Ampel-Bündnis gewünscht. „Ich glaube, da hätte es mehr gesellschaftliche Spielräume gegeben trotz des ganzen Gehackes zwischendurch.“