Gottesdienste werden in Düsseldorf teilweise vervierfacht

Düsseldorf. So bereiten sich die Gemeinden auf Weihnachten in der Krise vor. Für Gottesdienste sind Anmeldungen notwendig.

Für Weihnachten bis Silvester werden in Nordrhein-Westfalen die Corona-Beschränkungen teilweise gelockert. Vom 23. Dezember bis 1. Januar sind Treffen „im engsten Familien- oder Freundeskreis“ möglich – bis maximal zehn Personen insgesamt. Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt. Dennoch wird dieses Jahr Weihnachten ein ganz anderes, besonderes Fest, wie auch die Düsseldorfer Kirchengemeinden feststellen.

Gottesdienste werden deutlich kürzer

Das Erfreuliche sei, so der Superintendent der evangelischen Kirche Heinrich Fucks, dass Weihnachten stattfindet – drinnen und draußen. „Die Gottesdienste, die drinnen stattfinden, werden aber deutlich kürzer gehalten als sonst, zwischen 25 und 40 Minuten“, so Fucks. Auch werde die Besucherzahl minimiert, um so Abstände einzuhalten. „Deswegen muss man sich in vielen Kirchengemeinden vorher für die Gottesdienste anmelden“, erklärt der Superintendent. Außerdem ließen sich viele Gemeinden für „draußen“ etwas einfallen. So feiert etwa die Gemeinde in Wersten Gottesdienste auf einem Acker.

Gleichzeitig geht der Superintendent nicht davon aus, dass es einen großen „Run“ auf die Gottesdienste geben wird wie in den letzten Jahren. „Gerade die Risikogruppen sind da sehr zurückhaltend.“ Zudem sei Weihnachten in diesem Jahr „sprechend“. „Die Geburt Jesu in einem Stall, in Einsamkeit – aber dass Gott uns beisteht, das passt gut in die heutige Zeit“, so Fucks weiter.

Doch die Kirchengemeinden werden in der Krise auch kreativ. So setzt Pfarrer Daniel Kaufmann von der Jonakirche in Kaiserswerth auf Outdoor-Gottesdienste in der Kaiserpfalz. „Das ist eine schöne Ruine, die sehr atmosphärisch und daher auch passend ist.“ Zudem werden dort die Andachten am 24. Dezember im Halbstunden-Takt angeboten. Kaufmann spürt jedoch, dass die Leute auch unter „Kontaktarmut“ leiden. Daher mache man verstärkt „Vor-dem-Haus-Besuche“.

Sehnsucht nach Gemeinschaft ist groß

Auch in den katholischen Gemeinden bereitet man sich vor. Dort appelliert Stadtdechant Frank Heidkamp, sich rechtzeitig für die Gottesdienste anzumelden. „Normalerweise kommen zur Christmette nach St. Lambertus rund 700 bis 800 Menschen – dieses Jahr haben wir nur Platz für 150.“ Daher sei es wichtig, sich rechtzeitig um einen Platz zu kümmern. Man versuche zwar alles mögliche und habe die Zahl der Gottesdienste teilweise vervierfacht, dennoch sei leider nicht für alle Platz, so Heidkamp. Aber die Menschen „haben Sehnsucht nach Gemeinschaft“ und diese Sehnsucht sei „riesengroß“.

Um aber auch die Adventszeit für die Menschen möglichst angenehm zu gestalten, gibt es einige Aktionen. So werden die Bürger aufgerufen, von sich Videos zu machen, in denen sie ein Sternsinger-Lied singen und das an die katholischen Gemeinden zu schicken. Das Video wird im Internet veröffentlicht. Außerdem beginnt an Weihnachten die „Altstadt-Krippentour online“, in der die einzelnen Stationen in der Stadt online in einem Video zu sehen sein werden.

Unterwegs auf dem ökumenischen Weihnachtsweg

Nur drinnen hält Pfarrer Michael Dederichs von der katholischen Kirchengemeinde St. Antonius und Benediktus in Lörick die Gottesdienste ab. Ein Grund sei das Wetter. Zudem hätte eine Outdoor-Veranstaltung mehr personellen Aufwand bedeutet. „Den wollten wir aber bewusst in Grenzen halten.“ Eine besondere Herausforderung sieht Dederichs zudem darin, den Menschen trotz dieser schwierigen Zeit die „Freude zu vermitteln“.

Etwas besonderes Einfallen lassen hat man sich in der katholischen Kirchengemeinde Derendorf Pempelfort. Dort wird es einen ökumenischen Weihnachtsweg geben, so Pastoralreferentin Regina Arndt. Dieser wird gemeinsam mit der Kreuzkirchengemeinde auf die Beine gestellt und durch die offenen Kirchen führen. Dabei hat jede Kirche ihr eigenes Thema, wie etwa die Rochuskirche mit „Heller Stern in dunkler Nacht“. „Da wird es zum Beispiel Sterne zum Mitnehmen geben.“ Den Weihnachtsweg kann man am 24. Dezember zwischen 14 und 21 Uhr begehen. Zudem wird der Pfarrgarten an der Barbarastraße illuminiert. Dafür brauche man keine Anmeldung. Anders sieht es für die Gottesdienste aus. Dass man nicht für alle Platz habe sei „schwer zu ertragen“, gerade an Weihnachten. Dennoch gebe es auch die Möglichkeit, im Internet alles für einen „Gottesdienst zuhause“ runterzuladen – sogar die Musik.