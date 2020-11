Gericht: Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig

Düsseldorf. Die ausgeweitete Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. So hat das Verwaltungsgericht entschieden. Aber nur der Kläger profitiert.

Die allgemeine Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf am Montag entschieden. Folgen habe die Entscheidung jedoch erstmal nur für den Antragsteller, teilte das Gericht mit. (AZ. 26 L 2226/20)

Die im Eilverfahren eingereichte Beschwerde eines Düsseldorfers richtete sich gegen die seit dem vergangenen Mittwoch, 4. November, in Düsseldorf geltende Allgemeinverfügung von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU): Demnach wurde die Maskenpflicht ausgeweitet und gilt seitdem für Passanten auf allen Straßen, ausgenommen sind nur Parks und Friedhöfe.

Maskenpflicht in Düsseldorf: Stadt lässt Bürgern zu viel Freiheit

Die 26. Kammer des Verwaltungsgericht allerdings kritisiert, dass die Allgemeinverfügung zu unkonkret formuliert ist. „Für den Bürger ist nicht eindeutig erkennbar, wo und wann er der Maskenpflicht (Infos hier) unterliege“, begründete das Gericht seine Entscheidung.

Der Verfügung nach müssten die Bürger selbst bestimmen, ob die Maskenpflicht für sie je nach Situation tatsächlich greife. Denn in der Verfügung der Stadt heißt es, die Alltagsmaske sei je nach „Tageszeit“, „räumlicher Situation“ und „Passantenfrequenz“ zu tragen. Dies genüge nicht dem „Bestimmtheitsgebot“ solcher Verfügungen, rügte das Gericht.

Zudem bezweifelt die zuständige Kammer, dass die genannten Abstandsregelungen rechtmäßig sind: Die Stadt schreibt das Tragen sogenannter Alltagsmasken auch etwa auf wenig frequentierten Straßen vor, sofern einem dort andere Passanten näher als fünf Meter kommen. Dies gehe deutlich über die Vorgaben der aktuellen Coronaschutzverordnung hinaus, die einen Abstand von 1,5 Metern ans Maß ansetzt, kritisiert das Verwaltungsgericht.

Maskenpflicht gilt in Düsseldorf weiterhin - trotz des Gerichtsentscheids

Konsequenzen hat die Entscheidung allerdings vorerst nur für den Antragsteller, teilte das Gericht mit: „Dessen Pflicht, die Alltagsmaske im Stadtgebiet zu tragen, ist ausgesetzt“. Alle anderen Personen, die sich in Düsseldorf bewegen, „müssen die Allgemeinverfügung beachten“, teilte das Verwaltungsgericht mit.

Gerichtssprecherin Nicola Haderlein erklärte dazu auf Nachfrage, derartige Eilanträge gegen die Maskenpflicht würden die Verordnung insgesamt nicht kippen können. Eine Klage habe keine „aufschiebende Wirkung“. Dies ergebe sich aus dem Infektionsschutzgesetz.

Laut Gericht lagen am Montag noch fünf weitere Eilanträge gegen die Maskenpflicht in Düsseldorf vor. Die weiteren Entscheidungen dazu machte das Gericht jedoch abhängig davon, wie die Stadt Düsseldorf nun reagiere. Die Stadt habe nun die Möglichkeit, ihre Verfügung anzupassen. Oder sie legt ihrerseits Beschwerde gegen die Gerichts-Entscheidung ein. Dafür wäre dann das Oberverwaltungsgericht für NRW in Münster zuständig. (dae/def)