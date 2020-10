Gentrifizierung wird in Düsseldorf auch Thema im Kino

Um bezahlbares und gute Wohnen geht es in Düsseldorf schon immer. Gleichzeitig geht es dabei um die Gentrifizierung. Immer wieder kommt es vor, dass Investoren Gebäudereihen aufkaufen, sie sanieren und umbauen, sodass sich die dort ansässige Bevölkerung diese nicht mehr leisten kann und durch wohlhabendere Menschen ersetzt wird. Dieser Aspekt schafft es nun auch auf die Leinwand. Beim Independent-Kurzfilmabend im Metropolkino am Montag, 5. Oktober, an der Brunnenstraße zeigen Filmemacher aus Düsseldorf und der Region ihre Werke.

Das sind die Filme

Bei dem Film „Steam & Haze“ von Oliver Gather geht es um die Nachbarschaft von Edel-Konditor, E-Zigarettenladen und junger Bettlerin in einer Fußgängerzone. Swen Buckner legt bei „Westside Player Now“ den Fokus auf Abspänne in Hollywood-Filmen, und bei „Canzone“ (Stefan Ettlinger) um Vorlesesoftware in Verbindung mit einem Songzyklus. Das Aus der Kultstätte „Brause“ hat Tom Blankenberg filmisch festgehalten. Mit dem Mofa nach Italien geht es im Punk-Streifen „Wo die Zitronen blühen“ von Jonny Bauer und Holger Hahn – auch dieser Streifen startet in der „Brause“.

Um die „Brause“ war im vergangenen Jahr ein heftiger Streit entbrannt. Der Investor hatte mit dem Abriss einer alten Tankstelle in Bilk, in der auch der Kulturverein „Metzgerei Schnitzel“ mit der „Brause“ ansässig war, begonnen, obwohl eine Entscheidung zum Denkmalschutz ausstand. Die Stadtverwaltung schritt ein.

Filmemacher Blankenberg wollte „wunderbaren Ort konservieren“

Für den Musiker und Filmemacher Tom Blankenberg war die „Brause“ ein „wunderbarer Ort“, den er „einfach konservieren“ wollte. „Ich war aktives Mitglied bei der Brause, so um 2000 und 2001 rum“, so Blankenberg. Auch danach sei er immer wieder gerne dort zu Veranstaltungen, zu den Konzerten gegangen. „Ich wollte mit dem Film die Erinnerung an die schönen Jahre bewahren.“ Gleichzeitig hat er damit den Wunsch an die Stadt, solche Ort wie die Brause für Kunst und Kultur, zu erhalten.

Auch in Flingern versuchte es ein Investor vor einem Jahr auf die harte Tour. Für die Kultkneipe „Fortuna Eck“ und Wirtin Monika Frohburg gab es nach 32 Jahren erst eine Mieterhöhung, dann die Kündigung. Ein ganzer Stadtteil ging auf die Barrikaden. Es gab Proteste und Petitionen, am Ende schaltete sich Oberbürgermeister Thomas Geisel ein, lud den Investor ins Rathaus ein und gewährte „Moni“ ein Jahr Aufschub. „Es war wichtig für mich, dass ich mich in Ruhe von den Leuten verabschieden kann, auch wenn das alles immer noch weh tut“, sagt Monika Frohburg, die im Dokufilm „Kneipe in Gefahr“ die Hauptfigur darstellt. Auch Geisel ist zu sehen.

Ernste Lage auf Wohnungsmarkt

Wie ernst es auf dem Wohnungsmarkt und bei den Immobilien aussieht, zeigen auch die Entwicklungen in der Stadt. So hatte der Stadtrat vor gut einem Jahr im Oktober 2019 eine Satzung zum Schutz und Erhalt von Wohnraum verabschiedet. In dieser ging es zum Einen um die Zweckentfremdung durch die Vermietplattform AirBnB, zum Anderen aber auch um den Leerstand von Wohnungen. Ein halbes Jahr später wurde Bilanz gezogen – und zwar eine ernüchternde. 1500 Wohnungen wurden damals als leerstehend gemeldet, keine jedoch kam davon wieder auf dem Markt.

Independent-Kurzfilmabend im Metropol, Brunnenstraße 20, 5. Oktober, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19 Uhr, Tickets: 9 Euro/ ermäßigt 7 Euro.