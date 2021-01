Gebäude geräumt: Defekte Gastherme führte zu Großeinsatz

Düsseldorf Wegen einer Kopfverletzung war ein Rettungswagen nach Heerdt beordert worden. Dann stellten die Rettungskräfte Kohlenmonoxid fest.

Es hätte ein relativ unspektakulärer Einsatz werden können. Eigentlich war nur ein Rettungswagen in Richtung Heerdt beordert worden, wegen einer Person mit einer Kopfverletzung.

Doch als die Einsatzkräfte in der Wohnung des Verletzten eintrafen, schlugen ihre Kohlenmonoxid-Warner Alarm. Diese kleinen Geräte führen Rettungsteams im Einsatz immer mit sich. Das war der Grund für den Einsatz der Feuerwehr.

Gebäude durch Feuerwehr geräumt

Die Retter lüfteten die Wohnung, brachten die beiden Mieter nach draußen in den Rettungswagen und alarmierten Feuerwehrkräfte zur Unterstützung. Die Leitstelle alarmierte daraufhin Feuerwehrkräfte der Wachen Quirinstraße, Hüttenstraße, den Führungsdienst und Spezialeinheiten der Umweltschutzwache an der Posener Straße. Am Ende waren gut 30 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Feuerwehrleute räumten zunächst das Gebäude und untersuchten alle Räume auf das giftige Gas. Eine bettlägerige Person konnte den Einsatz über in ihrer Wohnung bleiben, da die Messungen in dieser Wohnung keine Gefahr ergaben. Die restlichen zehn Bewohner untersuchte man an der frischen Luft und danach brachte sie danach in einer nahe gelegenen Arztpraxis unter. Keiner der Nachbarn hatte das giftige Gas eingeatmet.

In zwei Wohnungen stellten die Einsatzkräfte eine sehr geringe Konzentration von Kohlenmonoxid fest. Alle betroffenen Wohnungen wurden durchgelüftet. Nachdem kein Kohlenmonoxid mehr gemessen werden konnte, durften alle Nachbarn wieder zurück in ihre Wohnungen. Den Patienten mit der Kopfverletzung brachten die Rettungskräfte mit dem Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung in die Uniklinik.

Defekte Gastherme und undichte Leitungen

Die Ursache für den Einsatz konnten erst die ebenfalls hinzugerufenen Mitarbeiter der Stadtwerke feststellen. Sie suchten mit ihren empfindlichen Messgeräten und fanden neben einer defekten Gastherme auch mehrere Undichtigkeiten im Gasleitungssystem. Das Gebäude musste daher vorerst von der Gasversorgung getrennt werden. Am Ende dauerte der Einsatz, der mit einer Alarmierung wegen einer Kopfverletzung begonnen hatte, knapp anderthalb Stunden.