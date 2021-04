Demoabsage: Dehoga kritisiert Auflagen der Stadt Düsseldorf

Düsseldorf. Für Sonntag war von Vertretern der besonders hart getroffenen Wirtschaftsbranchen in Düsseldorf eine Demo geplant. Diese findet nun nicht statt.

Die für den kommenden Sonntag geplante Kundgebung von den vom Lockdown besonders hart getroffenen Wirtschaftsbranchen in Düsseldorf fällt den Vorgaben der Stadt Düsseldorf zum Opfer. Der Demonstrationszug sollte unter dem Motto „Alarmstufe: Rot“ von der Rheinterrasse bis zum Landtag führen. Die Stadt hatte den Aufzug per Verfügung auf 250 Teilnehmer begrenzt und das musikalische Rahmenprogramm verboten. Der Rahmen sei dadurch viel zu klein gewesen und man habe sich für die Absage entschieden, teilten die Veranstalter mit. Die Polizei bestätigte am Freitag die Absage.

Bei früheren Kundgebungen Hygieneregeln voll beachtet

Die Dehoga Nordrhein hält die Absage der Veranstalter „für konsequent und richtig“, wie es in einer Mitteilung heißt. Die vom Lockdown hart betroffenen Branchen hätten „Seite an Seite gemeinsam, mutig und sicher vorwärts“ gehen wollen von den Rheinterrassen zum Landtag. „Doch unter den von der Stadt vorgegebenen Rahmenbedingungen wollen auch wir nicht demonstrieren.“ Es sei alles getan worden, um die Demo sicher und geregelt bis ins I-Tüpfelchen durchzuführen, von daher besteht völliges Unverständnis gegenüber den Vorgaben der Stadt“, so Haakon Herbst, Präsident des Dehoga Nordrhein.

Bei mehreren vorangegangenen Demonstrationen habe man die Hygieneauflagen voll beachtet. Die Polizei habe keinen Grund für Beanstandungen gesehen, heißt es seitens der Veranstalter.

Oberbürgermeister Stephan Keller wird sich mit den Organisatoren der Kampagne am Sonntag vor dem Landtag treffen, um über die Umstände der Absage zu diskutieren.