Düsseldorf. Ein Fußgänger ist Dienstagmorgen beim Überqueren einer Straße von einem Kipplaster erfasst und mitgeschleift worden. Ermittlungen laufen.

Schwerer Unfall am Dienstagmorgen in der Nähe des B8-Center im Düsseldorfer Stadtteil Flingern: Dort ist ein Fußgänger beim Überqueren der Werdener Straße zur Fichtenstraße von einem Kipplaster erfasst und teilweise überrollt worden. Der Fußgänger sei noch am Unfallort gestorben.

Der Fahrer des Lasters bemerkte die Kollision zunächst nicht und fuhr weiter. Wenig später konnte die Polizei auf der Ronsdorfer Straße einen Lkw festhalten. Ob es sich dabei um das Unfallfahrzeug handelt, ist bisher unklar.

Laut bisherigen Ermittlungen war der Fußgänger gegen 6.43 Uhr auf der Werdener Straße Richtung Amtsgericht unterwegs als er in Höhe der Fichtenstraße die Straße überqueren wollte. Dabei übersah ihn ein Lkw, der aus der Gegenrichtung rechts abbiegen wollte. Der Laster erfasste den Fußgänger mit dem hinteren Teil und schleifte ihn noch einige Meter mit.

Der Fahrer des Kipplasters fuhr weiter, womöglich weil er nichts von dem Unfall gemerkt hat. Durch Zeugenaussagen konnte ein Laster von der Polizei auf der Ronsdorfer Straße gestoppt werden. Noch ist nicht sicher, ob das der richtige Lkw ist, der Fahrer wird jedoch von der Notfallseelsorge betreut. Die Ermittlungen laufen. Die Kreuzung ist seit 8.55 Uhr wieder freigegeben. (KG mit dpa)