Für Ratinger Feuerwehr: „Die Toten Hosen“ versteigern Jacke

Düsseldorf. Die Toten Hosen versteigern ein ganz besonderes Kleidungsstück. Damit will die Düsseldorfer Band den verletzten Ratinger Feuerwehrleuten helfen.

Mit dem Song „112“ hatten die „Toten Hosen“ sich auf ihrem Jubiläumsalbum augenzwinkernd mit der Düsseldorfer Feuerwehr verglichen. Bei den Konzerten der jüngsten Tournee trug Sänger Campino eine Feuerwehrjacke mit Bandlogo und dem Aufdruck „40 Jahre DTH“. Jetzt will die Band das Kleidungsstück für einen guten Zweck versteigern.

Das Geld aus der Auktion soll dem Förderverein der Feuerwehr Ratingen zugute kommen, „um mit dem Erlös die Opfer des Anschlags zu unterstützen“, schreiben die Düsseldorfer auf Instagram. Ein Mann hatte am 11. Mai bei einem vermeintlichen Routineeinsatz in einem Ratinger Hochhaus den anrückenden Rettungskräften eine Falle gestellt und mit sie einer brennbaren Flüssigkeit übergossen. Insgesamt wurden 35 Menschen während des Einsatzes verletzt – neun davon so stark, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Ein Gericht erlies gegen den Verdächtigen einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes in neun Fällen.

Die Toten Hosen versteigern Jacke – Auktion bis zum 20. Juli

„Die Toten Hosen haben diese Feuerwehrjacke von der Feuerwehr Düsseldorf 2022 zu ihrem Bandjubiläum geschenkt bekommen und seitdem begleitete sie die Fünf bei allen Liveauftritten“, heißt es in der Auktion auf Ebay.de. „Die Jacke wurde speziell für Campino personalisiert und trägt in der Innenseite seinen Namen und eine individuelle Nummer (1982).“ Außerdem hätten die fünf Bandmitglieder Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom die Jacke unterschrieben.

Am Montagabend lag das höchste der knapp 60 Gebote für die Jacke der Marke „FIRE WOLF PRO Modell 8006 - PBI/X55 Überjacke“ bei rund 5000 Euro. Interessierte können noch bis zum 20. Juli, 13 Uhr, mitbieten. Hier geht’s zur E-Bay-Auktionsseite (externer Link).

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen werden mehrere Einsatzkräfte schwer verletzt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Die Einsatzkräfte wurden am Donnerstagmorgen in das Ratinger Wohngebiet mit vielen Hochhäusern gerufen. Der Grund: Sorge um eine Bewohnerin wegen eines übervollen Briefkastens Foto: David Young / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Eine 25-jährige Polizistin und ein 29-jähriger Polizist werden lebensgefährlich verletzt. 22 weitere Beamte tragen leichte Verletzungen davon. Foto: Roberto Pfeil / AFP

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Ein Feuerball trifft die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. An dem Großeinsatz sind schließlich Dutzende Rettungswagen, Notärzte, Feuerwehrwehrautos und Polizeifahrzeuge beteiligt. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Ein 57-jähriger Deutscher wird festgenommen, auch er ist schwer verletzt. Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist derzeit noch unklar. Foto: Roberto Pfeil / AFP

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Die Detonation wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von dem 57-jährigen Mann ausgelöst, der mit seiner Mutter in der Wohnung lebte. Foto: Roberto Pfeil / AFP

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr werden schwer verletzt, drei davon lebensgefährlich. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Als Polizei und Feuerwehr vor der Wohnungstür im 10. Stock stehen, reißt der 57-jährige Sohn der Frau plötzlich die Tür auf. Es kommt zu einer Explosion. Foto: David Young / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Polizeibeamte mit Gasmasken und Feuerwehrleute stehen vor einem Hochhaus. Bei einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen am Donnerstagvormittag wurden mehrere Menschen verletzt - darunter auch Polizisten und Einsatzkräfte der Feuerwehr. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Sie stürmen später die Wohnung und nehmen den Mann fest. In der Wohnung wird außerdem eine weibliche Leiche gefunden, die Frau soll schon länger tot sein. Foto: dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Ratingens Bürgermeister Klaus Konrad Pesch war auch am Freitagmorgen noch stark mitgenommen vom Geschehen. Die lebensgefährlich verletzten Feuerwehrleute hätten in Folge der Explosion extrem starke Verbrennungen erlitten, sagte er. Nach seiner Bewertung "war das ein Mordanschlag", erklärte Pesch im Interview mit dem Hörfunksender WDR2. Foto: dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt NRW-Innenminister Herbert Reul informierte sich am Abend vor Ort über den aktuellen Stand. Foto: dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt "Sie waren bei dem Einsatz chancenlos", sagt Reul, und seien bis dato nicht zu befragen gewesen. Daher könne die Polizei bis dato noch nichts zu den Hintergründen sagen, meinte Reul: "Ob es sich um einen Anschlag handelte, wissen wir noch nicht." Foto: dpa

Explosion in Ratingen- Mehrere Einsatzkräfte verletzt Die Polizei müsse nun "in Ruhe ermitteln", sagte der Minister, und stehe vor Schwierigkeiten, weil der 57-jährige mutmaßliche Hauptverantwortliche auch einen Brand in der Wohnung gelegt hatte. Das erschwere die Spurensicherung. Foto: dpa

