Führerhaus eines Lkws komplett ausgebrannt

Düsseldorf. Auf der A 46 bei Düsseldorf hat ein Lastwagen angefangen zu brennen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Die Feuerwehr wurde am Dienstagmorgen zu einem Lkw-Brand auf der A 46 in Düsseldorf in Fahrtrichtung Wuppertal gerufen. Der Fahrer hatte zuvor eine Rauchentwicklung in seiner Kabine festgestellt. Das Führerhaus des Fahrzeuges brannte beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle zwischen dem Tunnel Wersten und dem Universitätstunnel bereits lichterloh. Die Einsatzkräfte konnten jedoch verhindern, dass sich der Brand weiter ausdehnte. Der 54-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus.

Zunächst wurde die Autobahn in Richtung Wuppertal vollgesperrt, später wurde ein Fahrstreifen freigegeben, so dass der Verkehr vorbeifahren konnte.

Es entstand ein hoher Sachschaden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. (KG)

