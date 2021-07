Das Hochwasser in der Düsseldorfer Ostparksiedlung an der Grenze von Grafenberg zu Gerresheim überflutete Straßen und Keller. Die Klimabewegung will nun auf die Katastrophe reagieren und bundesweit zu Protesten aufgerufen. Auch in der NRW-Landeshauptstadt gingen die Aktivisten auf die Straße.