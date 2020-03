Düsseldorf. Frauen sind auch in der Düsseldorfer Stadtpolitik in der Minderheit. Das liege auch an Parteistrukturen, heißt es aus dem Gleichstellungsbüro.

In der Politik sind Frauen meist unterrepräsentiert. Nicht nur in Führungspositionen, sondern auch unter Parteimitgliedern sind sie in der Minderheit. In der Düsseldorfer Politik zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. In den Ratsfraktionen und den Bezirksvertretungen sitzen fast immer mehr Männer als Frauen. Ob sich an diesem Ungleichgewicht bei der anstehenden Kommunalwahl im September groß etwas ändert, ist fraglich. Krasses Beispiel: Die kürzlich aufgestellte Kandidatenliste der CDU führt 41 Direktkandidaten. Nur neun davon sind Frauen.

Pantel wollte neues Vergabeverfahren

„Wir verfügen über viele gute, motivierte Frauen in der CDU“, betont Sylvia Pantel, Düsseldorfer CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende der Frauen Union Düsseldorf. „Auf der Liste steht auf jedem dritten Platz eine Frau. Wir haben hier ein anderes Prinzip als andere Parteien, nachdem diese Listenplätze vergeben werden“, erklärt sie. „Mein Vorschlag, dass die neun Frauen auf jeden zweiten Platz der Liste gesetzt werden, erhielt leider keine Mehrheit.“

Dennoch, so Pantel, gebe es gute Chancen für Frauen in der CDU. „Es kommt darauf an, wer direkt gewählt wird“, sagt Pantel. „Der Mensch ist sympathisch und trifft den Ton der Bevölkerung, oder eben nicht – egal ob Mann oder Frau.“

Frauen in fast allen Ratsfraktionen in Unterzahl

Im Rat und den Bezirksvertretungen sind Frauen – wie auch im übrigen politischen Leben – zum allergrößten Teil unterrepräsentiert. Am deutlichsten zeigt sich das bei der CDU-Fraktion in Düsseldorf. Unter den 31 Ratsmitgliedern sind nur sieben Frauen. Bei den anderen Parteien fällt der Vergleich knapper aus. In der SPD-Fraktion ist das Verhältnis von Männern und Frauen 13 zu 11. Bei der FDP sind es vier Männer und zwei Frauen, bei der Linken jeweils zwei Männer und Frauen. Auch bei den übrigen Kleinparteien und Einzelmandaten ist das Verhältnis mit drei zu drei ausgeglichen. Nur bei den Grünen sind die Frauen mit sechs zu fünf in der Mehrheit.

Überraschende Zahlen in den Bezirksvertretungen

Bei den zehn Bezirksvertretungen zeichnet sich ein zum Teil anderes Bild ab. Insgesamt stellt die Union 73 BV-Mitglieder. Ganze 52 davon sind Männer. Weniger knapp als im Rat fällt die Verteilung bei SPD und FDP aus. Die Sozialdemokraten stellen 34 männliche und 25 weibliche BV-Mitglieder. Bei den Liberalen sind es neune Männer und vier Frauen. Dafür stellt die FDP allerdings auch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann die einzige OB-Kandidatin. Sie tritt bei der Kommunalwahl im September gegen drei Männer an. Überraschend sind die Zahlen bei Linken und Grünen. Denn trotz dessen, dass die Parteien sich für mehr Beteiligung von Frauen einsetzen, sind acht von zehn Linken in den Bezirksvertretungen Männer. Bei den Grünen sind es 19 Männer und nur acht Frauen.

Ungleichheit liegt an gesellschaftlichen Strukturen

„Wir haben immer das Ziel unsere Listen paritätisch zu besetzen“, sagt die Düsseldorfer Grünen-Sprecherin Mirja Cordes. „Durch Krankheit oder Umzug kann es dazu kommen, dass eine Frau ihren Posten abgeben oder gar nicht erst antreten kann. Da rücken dann manchmal Männer nach“, erklärt Cordes. „Bei der Aufstellung wird aber vorher gleichberechtigt verteilt. Die Bezirkslisten sind aber leider oft recht kurz. Und 2014 bei der letzten Wahl waren die Aussichten für uns Grüne noch nicht so gut wie heute“, sagt die Grünen-Sprecherin. „Es sieht aber gut aus, dass unsere Listen dieses Jahr länger sind. Die werden natürlich wieder paritätisch besetzt.“

Frauen seien schon immer unterrepräsentiert gewesen in der Politik, betont Susanne Kaufmann, stellvertretende Leiterin des Gleichstellungsbüros der Stadt. „Das liegt an den alten bürgerlichen Strukturen, in denen die Männer arbeiten und Politik machen und die Frauen sich um den Haushalt und Kinder kümmern. Heute arbeiten die meisten Frauen auch, die klassischen Aufgaben übernehmen sie aber immer noch“, berichtet Kaufmann. „Das ist also eine Doppelbelastung. Frauen haben oft einfach keine Zeit, dann nach der Arbeit und dem Haushalt noch Politik zu machen. Denn ein politisches Amt ist zeitaufwendig.“

Auch Strukturen in Parteien können abschreckend sein

Die Beteiligung von Frauen scheitere laut Kaufmann „also einerseits an den klassischen Rollenbildern in der Gesellschaft“. Außerdem sei das politische Leben oft abschreckend für manche Frauen. „In den Debatten herrscht oft ein rauer Ton. Und bereits 2018 haben wir im Rat nachgerechnet, dass Männer deutlich längere Redezeiten hatten als Frauen. Schließlich liegt es auch an den Strukturen in den Parteien. Die sollten sich fragen, warum sie nicht so attraktiv für Frauen sind und wie sie ihre Strukturen verbessern können, um mehr Frauen zu motivieren“, schlägt Kaufmann vor. „Die Parteien sollten bewusst und gezielt Frauen ansprechen und auf sie zugehen. Auch modernere Strukturen wie zeitlich begrenzte Bürgerinnen-Formate könnten helfen.“