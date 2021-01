Forderung nach Aga Khan Center in Düsseldorf

Unternehmer Udo Stern will einen Aga Khan Center in Düsseldorf.

Düsseldorf Eine Düsseldorfer Initiative rund um den Unternehmer Udo Stern kann sich das vorstellen. Sie haben einen Offenen Brief geschrieben.

In Großbritannien und Kanada gibt es sie bereits, bei uns bald vielleicht auch: Aga Khan-Zentren. Ins Leben gerufen wurden sie von der Aga-Khan-Stiftung, einer nicht konfessionsgebundenen und nicht-staatlichen Entwicklungshilfsorganisation. Gegründet wurde die Stiftung von Karim Aga Khan IV., dem religiösen Führer von rund 20 Millionen ismailitischen Nizariten. Die Nizariten sind eine ismailitisch-schiitische Glaubensgemeinschaft, die in nahezu allen Ländern der islamischen Welt Anhänger hat, ebenso aber in Europa und ostafrikanischen Ländern.

Kreative Lösungen für soziale Probleme

Die Aga-Khan-Stiftung verfolgt laut Homepage das Ziel, kreative Lösungen für Probleme zu finden, die die soziale Entwicklung beeinträchtigen. Diese Lösungen sollen je nach Region und Land einfach kopiert und angewandt werden können. Hauptthemen sind dabei unter anderem die Bildungs-, Gesundheits- und Landwirtschaftsentwicklung. Um trotz der Konfessionsungebundenheit einen Einblick in die muslimische Welt und das Leben zu geben, setzen die Center auf kulturellen Austausch und Dialog. Dass dieser Austausch wichtig ist, hat auch der Düsseldorfer Unternehmer Udo Stern gemeinsam mit seiner Initiative erkannt. In einem Offenen Brief richtet er sich an Ihre königliche Hoheit Aga Khan, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, Friedrich Merz, den Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller und den Integrationsrat und fordert darin auch für Düsseldorf ein solches Zentrum.

Aga Khan soll nach Düsseldorf eingeladen werden

Denn für Stern, der vor der jüngsten Kommunalwahl als OB-Einzelkandidat ins Rennen gehen wollte, dafür aber nicht die nötigen Stimmen zusammen bekam, kann ein solches Zentrum das Miteinander aller verbessern. Er verweist auf die Debatte über Parallelgesellschaften, auf den islamistisch motivierten Anschlag in Wien sowie auf die zunehmende Clan-Kriminalität, etwa in Berlin, aber auch in Ruhrgebietsstädten und sogar in Düsseldorf. Diesen Parallelgesellschaften müsse man entgegenwirken, mit den Menschen in Dialog treten, so Stern. Das rücke aber gerade wegen Corona oftmals in den Hintergrund. Dabei seien Dialog und Austausch maßgeblich. So könne auch die Lücke zwischen den Kulturen geschlossen werden. Und Aga Khan schaffe eben das mit seinen Centern, so Stern, der in ihm ein großes Vorbild sieht, von dem man viel lernen kann.

Und das erhofft Stern sich eben auch in Düsseldorf mit einem eigenen Center. In seinem offenen Brief appelliert er, dass Aga Khan nach Düsseldorf eingeladen werde für einen Austausch. Es müsse sich nur jemand trauen, dass anzusprechen und zu machen. Dieser Anstoß müsse aber aus der Politik kommen.