Flughafen Düsseldorf: Schon am Wochenende drohen Wartezeiten

Düsseldorf. Die NRW-Herbstferien starten kommenden Dienstag. Doch schon an diesem Wochenende starten viele von Düsseldorf aus in den Urlaub.

Die Herbstferien kündigen sich an – und damit eine weitere Belastungsprobe für den Flughafen Düsseldorf. Schon vor dem offiziellen Ferienbeginn am kommenden Dienstag erwarten die Betreiber eine Viertelmillion Passagiere, Stoßzeiten dürften laut Abflugmonitor der Samstag- und Sonntagmorgen werden. Die Polizeigewerkschaft GdP warnt ob des Personalmangels vor langen Schlangen bei den Sicherheitskontrollen.

Auch wenn die Herbstferien in NRW erst am 4. Oktober beginnen: Durch den Feiertag am Montag dürften viele Familien schon am Wochenende ihren Weg nach Griechenland, Spanien oder in die Türkei antreten. Der Flughafen Düsseldorf geht zwischen Freitag und einschließlich Montag von 268.000 Reisenden aus. Zu den Prognosen für die Ferien geht es hier.

Flughafen Düsseldorf vor den Herbstferien: Stoßzeiten am Samstag- und Sonntagmorgen

Die müssen vor allem am Samstag- und Sonntagmorgen bei entsprechender Buchung früh auf den Beinen sein – und wohl jede Menge Geduld mitbringen. Starten dürfen Maschinen in Düsseldorf ab 6 Uhr, in der Zeit zwischen Samstagmorgen 5.50 Uhr und 6.59 Uhr stehen 36 Maschinen auf dem Abflugplan (Stand 28. September). Auch in der Stunde danach sollen nach 28 Flugzeuge in die Luft gehen.

Zum Vergleich: Zwischen 10 und 11 Uhr sollen 14 Maschinen starten, zwischen 17 und 18 Uhr nur acht. Weitere Hochs dürfte es zwischen 12 und 13 Uhr beziehungsweise zwischen 15 und 16 Uhr geben (jeweils 21 Maschinen). Insgesamt sollen am Samstag ab Düsseldorf 231 Flieger abheben. Am Freitag nach dem letzten Schultag gehen von Düsseldorf zwischen 15 und 22 Uhr insgesamt 97 Flüge.

Lange Warteschlangen bei den Sicherheitskontrollen befürchtet

Auch am Sonntagmorgen kündigt der Monitor noch einmal 31 Abflüge zwischen 5.50 Uhr und 7 Uhr an. Entsprechend voll dürfte es bei den Sicherheitskontrollen werden, die schon in den Sommerferien kaum mit den Prüfungen hinterherkamen – was teils im Chaos endete. Endlos-Schlangen erlebten die Beteiligten außerdem schon vor Herbstferienbeginn in der vergangenen Woche. Was im Nachgang der Messe Glasstec am Flughafen Düsseldorf passierte, lesen Sie hier.

„Im Rahmen der Möglichkeiten“ unterstütze der Flughafen seine Prozesspartner, hieß es vom Betreiber am Montag. Eigene Servicekräfte werden unter anderem durch Studierende aufgestockt. Die Gewerkschaft der Polizei befürchtet dagegen einen weiteren Kontrollverlust. „Es dürfte immer wieder lange Schlangen geben“, sagte Arnd Krummen, zuständig bei der GdP für die Bundespolizei, zu Wochenbeginn. Was GdP und Verdi fordern, um die Situation am Flughafen zu verbessern.

Es drohen Wartezeiten, der Flughafen Düsseldorf empfiehlt, ausreichend Zeit vor Abflug einzuplanen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

So oder so gibt der Airport den Reisenden den Ratschlag, ausreichend Zeit einzuplanen und verweist auf die jeweiligen Empfehlungen der Fluggesellschaften und Reiseanbieter. In aller Regel öffnen die Check-ins der Fluggesellschaften nicht früher als drei Stunden vor Abflug – für frühe Flüge bieten Airlines teilweise den Check-in bereits ab 3 Uhr an. (baro/wapp)

