Flughafen Düsseldorf: Protest gegen Abschiebung von Tamilen

Düsseldorf. Am Flughafen Düsseldorf gab es am Dienstagabend eine Demonstration. 24 Tamilen wurden in einer Sammelabschiebung nach Sri Lanka geflogen.

Mehrere Dutzend Menschen haben am Dienstagabend am Flughafen Düsseldorf gegen eine Massenabschiebung demonstriert. Nach Informationen des Flüchtlingsrats NRW wurden 24 Tamilen von Düsseldorf aus per Flug nach Sri Lanka abgeschoben.

Die Bundespolizei bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage die Abschiebung. Der Flieger sei am Dienstagabend um 21.15 Uhr mit Ziel Sri Lanke gestartet. Nach Auskunft der Partei Die Linke seien Tamilen aus NRW, Hessen und Baden-Württemberg abgeschoben worden.

Flüchtlingsrat warnte vor Abschiebung nach Sri Lanka

„Aus guten Gründen waren Abschiebungen nach Sri Lanka in den letzten Jahren so gut wie ausgesetzt“, kritisierte Birgit Naujoks, Geschäftsführerin des Flüchtlingsrats NRW, im Vorfeld der Abschiebung, die Sammelabschiebung. Obwohl der Bürgerkrieg in Sri Lanka 2009 nach 26 Jahren zu Ende gegangen war, sei das Land noch nicht zur Ruhe gekommen, berichtete Naujoks.

Der aktuelle UN-Bericht zeige laut Flüchtlingsrat "zahlreiche Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs auf" und mahne, "dass Sri Lanka seine Vergangenheit verleugne". Viele Politiker und Militärs aus der Zeit des Bürgerkriegs seien wieder in führenden Ämtern tätig.

Kritik an Abschiebepraxis: "Hart und inhuman"

Vor diesem Hintergrund ist es aus Sicht des Flüchtlingsrats NRW "umso unverständlicher, dass Tamilien, die so lange in NRW verwurzelt und Teil dieser Gesellschaft sind", jetzt abgeschoben werden sollten, sagte Naujoks. Sie kritisiert die Abschiebungspraxis in NRW als "hart und inhuman".

"Wir müssen davon ausgehen, dass dorthin abgeschobene Menschen in große Gefahr gebracht werden. Geflüchtete Menschen nach Sri Lanka abzuschieben ist angesichts der Menschenrechtslage und einer weltweiten Pandemie verantwortungslos", appellierte auch die Partei Die Linke an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für einen Stopp der Abschiebung.

Der Krefelder Arbeiterpriester (externer Link) Albert Koolen hatte sich laut einem WDR-Bericht (externer Link) am Sonntag in einem Offenen Brief an Seehofer gegen die geplante Abschiebung der Tamilen stark gemacht und um einen Stopp des Fluges gebeten. Koolen schrieb im Namen tammilischer Katholiken und der tamilischen Gemeinde, in Sri Lanka würde gegenwärtig "gezielt Stimmung" gegen die tamilische Minderheit im Land gemacht. Den betroffenen Asylbewerbern, die dorthin abgeschoben werden, könnte dort Gefängnis, Folter und Tod drohen. (dae)