Flughafen Düsseldorf öffnet am Freitag zweite Landebahn

Düsseldorf. Zweite Start- und Landebahnen werden zu Beginn der Sommerferien probeweise geöffnet, teilt der Airport mit.

Der Düsseldorfer Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen, von denen pandemiebedingt seit mehr als einem Jahr nur die südliche Hauptbahn genutzt wird. Sinkende Inzidenzzahlen und steigende Impfquoten spiegeln allerdings in den Verkehrsprognosen einen Anstieg des Verkehrs für die anstehenden Sommerferien wider, heißt es in einer Mitteilung des Airports vom Mittwoch. Daher macht am Freitag, 2. Juli, der aktuelle Einbahnbetrieb eine kurze Pause: Um sich wieder an die Betriebsabläufe im Zweibahnbetrieb zu gewöhnen, werden zwischen 11 und 22 Uhr beide Pisten zur Abwicklung des Flugverkehrs genutzt. Laut Flughafen können sich so „alle an der Verkehrsabwicklung beteiligten Partner auf den später folgenden Zweibahnbetrieb vorbereiten“.

Spezielle Ausbildung für Fluglotsen

Eine besondere Rolle nehmen hierbei die Fluglotsen im Tower ein. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat sich bereits in den vergangenen Monaten intensiv auf steigende Verkehrszahlen vorbereitet. So haben die auszubildenden Towerlotsen gezielt Schulungen für den Zweibahnbetrieb im Towersimulator der DFS in Langen durchlaufen. Das entspricht dem auch sonst üblichen Ablauf der Ausbildung: Zunächst werden Verkehrssituationen im Simulator geübt, anschließend im Live-Verkehr unter Aufsicht eines erfahrenen Fluglotsen geprobt. Allerdings wurde hier im Gegensatz zu der sonst üblichen Simulation eines fiktiven Luftraums ganz gezielt der Düsseldorfer Zweibahnbetrieb simuliert.

Für den kommenden Freitag sind in Düsseldorf mehr als 300 Flugbewegungen geplant. Davon finden laut Airport rund 250 Abflüge und Ankünfte während des zehnstündigen Zweibahnbetriebs und entsprechend auf beiden Start- und Landebahnen des Airports statt.

