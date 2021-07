Feuerwehr löscht Brand im Düsseldorfer Studentenwohnheim

Düsseldorf. Bei einem Kellerbrand in einem Studierendenwohnheim in Düsseldorf wurde eine Person verletzt. Ursache des Feuers waren angekokelte Matratzen.

Großeinsatz für die Feuerwehr in einem Düsseldorfer Studentenwohnheim in der Nacht zu Sonntag. In dem Wohnheim an der Witzelstraße in Bilk brannten aus bisher unbekannter Ursache mehrere Matratzen in einem Keller und verrauchten auch den Treppenraum des Gebäudes. Eine Person wurde leicht verletzt, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden.

Einige Bewohner mussten woanders unterkommen

Um 01.40 Uhr hatte die Polizei der Feuerwehrleitstelle den Kellerbrand gemeldet. Alle Personen konnten sich aber vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Wohnheim, so dass die Feuerwehrleute lediglich den Brand bekämpfen mussten. Parallel dazu wurde das Gebäude noch einmal komplett durchsucht. Die Wohnungen im Keller waren nicht mehr bewohnbar. Der Gebäudebetreiber kümmerte sich um die Unterbringung der betroffenen Bewohner.

Insgesamt waren 30 Feuerwehrkräfte mit fünf Großfahrzeugen, drei Einsatzleitwagen und einem Sonderfahrzeug für gute zwei Stunden an der Einsatzstelle.

