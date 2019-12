Ferdinand Kathol findet für Düsseldorfer den perfekten Baum

Wenn heute in Düsseldorf die Weihnachtsbäume in festlichem Glanz erstrahlen, ihren Tannenduft in den Wohnzimmern verbreiten und in den Familien endlich Weihnachten gefeiert wird, dann fällt auch der Stress ab von Ferdinand Kathol. Fernab im sauerländischen Finnentrop im Kreis Olpe feiert er dann – und erholt sich vom Stress der vergangenen Wochen in Düsseldorf.

Seit 29 Jahren verkauft er hessische Tannen auf dem Schillerplatz

In der Landeshauptstadt hat Kathol in den vergangenen Wochen Weihnachtsbäume verkauft. Seit 29 Jahren bietet er am Schillerplatz seine selbst gezüchteten Bäume an. Den Stand des Sauerländers aus Finnentrop im Kreis Olpe gibt es in Düsseltal aber schon viel länger. 1949, vor genau 70 Jahren, begann Kathols Nachbar Benno Heimes damit, sauerländische Tannenbäume zu verkaufen. Damals war der Stand noch am Brehmplatz, bevor er an den Schillerplatz umzog. Rund vier Jahrzehnte kehrte Heimes jeden Dezember nach Düsseldorf zurück, mit einer großen Ladung Weihnachtsbäume. Dann übernahm Kathol den Stand – und seitdem kommt auch er „alle Jahre wieder“, wie er fröhlich seine Stammkunden begrüßt.

Markenzeichen: eine Fellmütze mit Waschbär-Schwanz

Benno Heimes starb 2018 kurz vor seinem 91. Geburtstag. Mittlerweile ist auch Ferdinand Kathol selbst 67 Jahre alt. Das Markenzeichen des großgewachsenen Mannes: Eine Fellmütze mit Waschbär-Schwanz, wie sie die Trapper trugen, und sein sauerländischer Akzent. An der Mütze erkennt man ihn immer, wenn er zwischen den Bäumen umhergeht, um den perfekten Baum für seine Kunden zu finden. Schließlich hat jeder ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie das Nadelgewächs idealerweise auszusehen hat. Auch wenn viele schnell einsehen müssen, dass es bei natürlich gewachsenen Bäumen keine perfekten Maße gibt, so findet bei Kathol doch jeder einen Baum. Von kleinem Ein-Meter-Zwerg, bis drei Meter fünfzig großen Exemplaren, von breiten und buschigen, zu schlanken strukturierten Tannen, hier gibt es etwas für jeden Geschmack.

Die Bäume züchtet Kathol in seinem 15 Hektar großen Waldstück im Sauerland. Dort pflanzt, pflegt und schneidet er die Bäume selbst. Seinen Kunden zeigt er gerne Fotos davon aus einem Album, das immer am Stand liegt. „So kann ich den Leuten zeigen, dass die Bäume es gut bei mir haben und dass das keine Massenware ist“, sagt er und erklärt, wie wichtig es sei, dass die Bäume genug Platz zwischen einander haben. Auch der von Pilzen und Moosen bewachsene Boden zeigt, dass es der Natur dort gut geht.

Symbiose zwischen Pilz und Baum

So haben die Bäume auch die trockenen, heißen Sommer der vergangenen Jahre überlebt, sagt der Forstwirt. „Die Tannen haben Pfahlwurzeln“, erklärt er. „Damit kommen sie auch tief in der Erde an Wasser. Aber besonders wichtig sind die Pilze für die Bäume“, betont Kathol. „Pilze und Bäume leben in Symbiose und beide versorgen sich gegenseitig mit Nährstoffen und in ihrem Wurzelgeflecht wird Wasser gespeichert.“ Ein perfektes Zusammenleben, bei der beide Arten profitieren.

Manche seiner Bäume lässt Kathol auch groß wachsen, um sie später an ein Sägewerk zu verkaufen. „Die geben den kleinen Bäumen und ihren zarten Trieben Schutz.“

Auch zwischen verschiedenen Baumarten kann bei Ferdinand Kathol gewählt werden. Der Großteil seiner Bäume seien Nordmanntannen, erklärt der Sauerländer. Er hat flache, stumpfe Nadeln, eine sattgrüne Farbe und duftet dezent. Doch wer es extravaganter mag, kommt ebenso auf seine Kosten. Die stark duftende Nobilis, auch Edeltanne genannt, kann mit ihren starken Ästen auch echte Kerzen sicher halten. Für besonders ausgefallene Wünsche gibt es Kiefern mit ihren langen Nadeln und eine Coloradotanne, die mit einer glatten, grauen Rinde und hellen, langen Nadeln besticht. Und im Sparangebot gibt es Fichten. Es gibt eben für alle etwas.

Kathol geht zur Not mit der Axt ans Werk

Und wenn der Baum mal nicht direkt in den Ständer passt, hilft Kathol nach und spitzt den Stamm mit dem Beil etwas an, kürzt oder verlängert ihn. Eine Tanne, die zum Kunden passt, erkennt er, auch wenn sie noch eingewickelt ist. Die wird dann ausgepackt und präsentiert, wobei beim Aufschütteln ein paar welke Blätter und Grashalme aus Kathols Wald herunterfallen. „Sauerland-Lametta“ nennt er das und lacht.

Seine Bäume halten sich für gewöhnlich bis in den Januar. „Die werden ganz frisch abgeschnitten und kommen dann direkt her“, erklärt Kathol. „Bis Weihnachten sollte der Baum auch eingepackt bleiben, damit sich die Feuchtigkeit zwischen den Ästen hält.“

Wenn dann mal weniger los ist am Stand, so wie an den verregneten Tagen in diesem Monat, dann sitzt Ferdinand Kathol unter einem großen Schirm und wärmt sich an seinem kleinen Ofen. Den hat er selbst aus einer alten Gasflasche, die er zurechtgeschnitten hat, gebaut. „Hin und wieder werden über dem Feuer auch kleine Bratwürstchen gegrillt“, erzählt er. Heizung und Küche in einem eben...

Leute kaufen vermehrt Weihnachtsbäume im Discounter

Doch von den Bäumen werde er immer weniger los. „Früher habe ich jedes Jahr gut 1000 Stück verkauft“, berichtet er. „Dieses Jahr waren es nur noch rund 350.“ Seine Kundschaft bestehe zum größten Teil aus Stammkunden. Aber davon gebe es im Laufe der Jahre immer weniger. „Einige Leute ziehen weg, andere sind verstorben“, sagt er. „Und viele Jüngere kaufen entweder gar keinen Baum oder holen sich lieber die billigen im Supermarkt.“ Die Konkurrenz der Discounter und Baumärkte macht auch Ferdinand Kathol zu schaffen. „Forstwirte haben es heute schwer. Der Verkaufspreis der ganzen Bäume deckt gerade die Kosten fürs Abschneiden, wenn man es machen lässt. Wenn man es selbst macht, wie ich, dann ist der Ertrag der Lohn für die Schneidearbeit.“

Wie lange er den Stand noch betreiben werde, wisse er nicht, sagt Kathol überlegend. Auch er werde nicht jünger und das Geschäft immer schwieriger. Doch solange Ferdinand Kathol mit seinen Tannenbäumen immer im Dezember zum Schillerplatz kommt, lebt die Tradition des Düsseltaler Weihnachtsbaum-Standes weiter.

Heute aber, wenn die Sauerland-Bäume ihren Glanz in Düsseldorfer Wohnstuben verbreiten, dann hat auch Ferdinand Kathol endlich frei und feiert Weihnachten daheim in Finnentrop...