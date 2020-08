930.000 Passagiere sind in den NRW-Sommerferien in Düsseldorf gestartet oder gelandet. ++

Flughafen Fast eine Million Fluggäste in Düsseldorf in den Ferien

Düsseldorf. Die Verkehrszahlen am größten NRW-Flughafen besser als vor Ferienstart prognostiziert. Aber es gab nur ein Drittel des üblichen Aufkommens.

Die ganz große Katastrophe ist es für den Flughafen nicht geworden. Rund 10.000 Starts und Landungen und mehr als 930.000 Passagiere gab es in den Sommerferien. Damit fällt die Bilanz der diesjährigen Sommerferien etwas positiver aus als vor Urlaubsbeginn prognostiziert. „In diesen Ferien sind hunderttausende Menschen in unserer Region unter Corona-Bedingungen geflogen und haben Düsseldorf als Start und Ziel ihrer Reise gewählt“, sagt Flughafen-Chef Thomas Schnalke.

Zuletzt 250 Starts und Landungen am Tag

Flughafen-Chef Thomas Schnalke freut sich über den langsamen Anstieg des Flugverkehrs in Düsseldorf. Foto: Federico Gambarini / dpa

Während der Düsseldorfer Airport zu Urlaubsbeginn täglich rund 100 Flugbewegungen verzeichnete, waren es zum Ferienende knapp 250 Starts und Landungen mit rund 30.000 Passagieren pro Tag. Hört sich erst einmal viel an, entspricht aber nur rund einem Drittel des für diese Zeit üblichen Verkehrsaufkommens. Auch wenn die Entwicklung mit schrittweise steigenden Passagierzahlen vorsichtig optimistisch stimmt, stellt Thomas Schnalke klar: „Von einem Normalzustand sind wir noch weit entfernt.“ Zum Vergleich: In normalen Sommerferien verzeichnet der Airport rund 700 tägliche Flugbewegungen mit bis zu 90.000 Passagieren, insgesamt waren es im Sommer 2019 3,9 Millionen Fluggäste.

Spanien, Griechenland und Türkei besonders gefragt

In diesem Jahr zog es Urlauber aus NRW von Düsseldorf aus hauptsächlich in die Mittelmeer-Regionen: Als klassische Warmwasserziele waren das spanische Festland, die Balearen und Kanaren sowie Griechenland und die Türkei besonders gefragt. Hierzu hatten viele Airlines ihre Flugverbindungen in diese Regionen wieder aufgenommen oder ihr Angebot ausgeweitet.

In den kommenden Wochen Flüge zu 110 Zielen

Für die kommenden Wochen haben rund 50 Airlines Flüge zu über 110 Zielen angemeldet. Im Fokus stehen hier weiter touristische und ethnische Destinationen in Spanien, Italien, Griechenland und der Türkei sowie innerdeutsche und europäische Ziele. Eurowings beispielsweise, die größte Airline am Standort Düsseldorf, bedient mehr als 50 Airports. Und auch Condor, TuiFly und SunExpress bieten wieder zahlreiche Ziele ab Düsseldorf an. (gömi)