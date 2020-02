Falscher Paketbote raubt Schmuck und setzt Reizgas ein

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Polizei fahndet nach einem falschen Paketboten, der bereits vor einer Woche in Golzheim teuren Schmuck erbeutet hat.

Nach der Vernehmung eines Raubopfers fahndet die Polizei nach einem falschen Paketboten. Dieser hatte sich bereits vor einer Woche unter einem Vorwand Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Golzheim verschafft und so teuren Schmuck erbeutet. Am Freitag, 21. Februar, 10 Uhr, hatte der falsche Paketbote beim Opfer an der Roßstraße geklingelt und täuschte eine Paketzustellung vor.

Uhr und teuren Schmuck geraubt

Dem Räuber gelang es, den arglosen 22-jährigen Düsseldorfer in seine Wohnung zu drängen und – unter Gewaltanwendung eine teure Armbanduhr und Schmuck von hohem Wert zu erbeuten. Obwohl er schon im Besitz dieser Sachen war, attackierte er ohne Grund den jungen Mann noch mit Reizgas – und flüchtete.

Die Polizei fahndet nach einem etwa 20-30 Jahre alten Mann, der circa 1,85 Meter groß ist und eine dunkle Hautfarbe haben soll. Der Täter hat schwarze, lockige, mittellange Haare und sprach hochdeutsch. Zur Tatzeit war er mit einem gelben Polo-Hemd mit rotem Aufdruck und einer Basecap bekleidet. Hinweise an das Raubkommissariat KK 13: 0211-8700.