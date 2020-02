Falsche Stadtwerker bringen Seniorin um ihr Bargeld

Düsseldorf. Trickbetrüger haben eine Seniorin in Düsseldorf um ihr Erspartes gebracht: die Polizei fahndet nach den drei falschen Stadtwerke-Mitarbeitern.

Unter dem Vorwand Mitarbeiter der Stadtwerke zu sein, verschafften sich am Donnerstag um 12.38 Uhr drei unbekannte Männer Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin in Heerdt und prellten diese um einen dreistelligen Bargeldbetrag. Sie klingelten der Wohnungstür der 87-Jährigen an der Heerdter Landstraße unter dem Vorwand, Wasserleitungen in der Wohnung kontrollieren zu müssen. Während einer der Täter die Seniorin ablenkte, bedienten sich die anderen falschen Stadtwerker an der Geldbörse des Opfers. Eine Nachbarin beobachtete Teile des Treibens durch ihren Türspion und verständigte die Polizei. Die Täter bemerkten vermutlich den Notruf und verließen fluchtartig das Mehrfamilienhaus in Richtung Benediktusstraße.

Polizei fahndet mit Täterbeschreibung

Die Polizei sucht jetzt nach drei männlichen Personen. Der erste Täter ist etwa 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, braune kurze Haare, trug eine schwarze Kurzjacke, blaue Jeans und weiße Schuhe mit schwarzen Nike-Zeichen. Der zweite Täter war etwa 1,85 Meter groß, ist von kräftiger Statur und hatte braune Haare,welche an den Seiten und hinten fast zur Glatze rasiert waren. Er trug einen dunkelgrauen Parka, dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe. Die dritte Person ist etwa 1,80 Meter groß, ist von kräftiger Statur, trug eine graue Basecap,eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze und schwarze Schuhe. Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 31 unter 0211/8700.

Warnung vor Maschen der Trickbetrüger

In diesem Zusammenhang gibt die Kriminalpolizei die folgenden Ratschläge: Keine Fremden in die Wohnung lassen. Handwerker sollen nur hereingelassen werden, wenn diese selbst bestellt oder von der Hausverwaltung/Eigentümer angekündigt wurden. Im Zweifel soll das Unternehmen/die Behörden angerufen und nachgefragt werden, ob die Mitarbeiter einen solchen Einsatz wahrnehmen. Bei unbekannten Besuchern, wenn möglich einen Nachbarn hinzuholen. Verwandte und Nachbarn sollten ältere Mitmenschen über die Tricks der Täter informieren.