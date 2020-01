Düsseldorf. Beim Überqueren einer Straße ist ein Fußgänger in Düsseldorf schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte den Mann wohl zu spät gesehen.

Fahrbahn überquert: Fußgänger in Düsseldorf schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Montagnachmittag in Düsseldorf beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Montag gegen 16.40 Uhr in Oberbilk.

Fußgänger zu spät gesehen

Bisherigen Ermittlungen zufolge war eine 23-Jährige mit ihrem BMW auf dem rechten Fahrstreifen der Kruppstraße in Richtung Werdener Straße unterwegs. Im vorherrschenden Stop-and-Go-Verkehr bemerkte sie einen ebenfalls 23-Jährigen Fußgänger zu spät, der die Fahrbahn überquerte.

Der Mann sei von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden, teilte die Polizei mit. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Pkw-Fahrerin wurde nur leicht verletzt.