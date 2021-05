Experten warnen vor mehr E-Scooter-Unfällen im Sommer

Die Filmcrew bei E-Scooter-Dreh an den Gehry-Bauten.

Düsseldorf. Allein in 2020 gab es in Düsseldorf 141 Unfälle mit E-Scootern. Jetzt startet eine Kampagne der Landesverkehrswacht.

Der Sommer könnte bunt, laut und feucht-fröhlich werden, wenn die Impfungen weiter temporeich voran schreiten. Es wird dann aber immer gefährlich, wenn man alkoholisiert am Straßenverkehr teilnimmt. Das gilt natürlich auch für E-Scooter, die von vielen Nutzern immer noch mit einem Spielzeug verwechselt werden. Die Landesverkehrswacht (LVW NRW) startet jetzt eine Videokampagne, bei der ein richtiger Umgang mit den elektronischen Tretrollern in diversen Clips präsentiert wird.

Die Kurzfilme, die ohne erhobenen Zeigefinger daher kommen sollen, wurden auch in Düsseldorf gedreht, unter anderem an den Gehry-Bauten im Medienhafen. „566 Unfälle mit Personenschaden in ganz NRW sprechen eine deutliche Sprache“, sagt Jörg Weinrich, Geschäftsführer der Landesverkehrswacht. „Die Filme sollen darauf aufmerksam machen, dass es auch für E-Scooter Regeln gibt.“

Oft sind E-Scooter Unfallverursacher

Die Mitte 2019 auf Düsseldorfs Straßen eingeführten E-Scooter sorgen immer wieder für Unmut bei den anderen Verkehrsteilnehmern, weil viele Nutzer auch die Geschwindigkeit der Elektro-Tretroller falsch einschätzen. Im Jahr 2020 zählte die Düsseldorfer Polizei insgesamt 141 Unfälle mit E-Scootern, bei 106 davon waren die Tretrollerfahrer die Verursacher. Es gab 57 Verletzte, elf Personen verletzten sich gar schwer. Bis zum Mai 2021 wurden weitere 47 Crashs registriert, bei denen 30 Mal der E-Scooter-Fahrer der Verursacher war.

„Und man darf nicht vergessen, dass die Fahrzeuge in Zeiten der Pandemie gar nicht so oft genutzt werden“, betont Kim Freigang von der Pressestelle der Düsseldorfer Polizei. Er begrüßt die Kampagne der Landesverkehrswacht. „Prävention macht immer Sinn. Mit den E-Scootern muss man umgehen können und sollte sie nicht als Spielzeug missbrauchen“, so Freigang.

Diverse Filme mit verschiedenen Motiven

Die Filme der Landesverkehrswacht zeigen junge Leute beim Testen der Scooter, bevor es auf die Straße geht. Sie zeigen junge Mädchen, die das Mindestalter (14) zur Nutzung gerade erreicht haben und – endlich – aufs Fahrzeug dürfen. Sie zeigen aber auch zwei betrunkene Jugendliche, die vernünftigerweise auf eine Fahrt...verzichten.

Die Clips sind auf Facebook, Instagram und You Tube zu sehen: www.lvwnrw.de

