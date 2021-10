Es lief wieder nicht rund am Düsseldorfer Flughafen

Düsseldorf. Ferien-Andrang am Düsseldorfer Airport sorgte erneut für Warteschlangen. Und das trotz zusätzlicher Personalmaßnahmen an Sicherheitskontrollen.

Mit Beginn der Herbstferien war es am Wochenende voll am Düsseldorfer Flughafen. Vor den Checkin-Schaltern der Fluggesellschaften bildeten sich Schlangen von Fluggästen, die sich anschließend für die Sicherheitskontrolle anstellen mussten. Hier blieb das befürchtete Chaos wegen des Personalmangels des Sicherheitsdienstleisters DSW aber nur teilweise aus. So kam es Samstag früh kurzfristig zu längeren Wartezeiten kam vor den Sicherheitsschleusen, es schlängelte sich eine etwa 200 Meter lange Schlange wartender Menschen durch die Abflughalle. Am Sonntagabend wiederholten sich die Szenen vor den Sicherheitskontrollen zum Flugsteig C: Die wartenden und genervten Fluggäste standen wieder bis in die Abflughalle.

Zusätzliches Personal aus Bremen und Prämien

Wie berichtet, hatte DSW für das vergangene Wochenende mit zusätzlichen Maßnahmen versucht, Personallöcher zu stopfen. So wurde eine Schulung abgesagt, um das Personal an den Kontrollstellen einzusetzen, außerdem wurden Prämien mit einem Aufschlag von bis zu 100 Prozent versprochen für Arbeitseinsätze am vergangenem und am kommenden Wochenende. Zusätzlich hat DSW 27 Mitarbeiter in Düsseldorf eingesetzt, die normalerweise für ein Schwesterunternehmen am Bremer Flughafen arbeiten. „Ohne diese Maßnahmen wäre das am Wochenende in die Hose gegangen“, sagt Özay Tarim von Verdi. Der Gewerkschaftssekretär, der bei Verdi für das Luftsicherheitspersonal zuständig ist, bemängelt seit Wochen die enge Personalsituation bei DSW, die zu einer hohen Arbeitsbelastung und einer Krankheitsquote von 20 Prozent führt. DSW habe zwar versucht, am Wochenende „Mann und Maus“ an die Schleusen zu bekommen, doch das grundsätzliche Problem der Personalknappheit sei damit nicht gelöst. Von daher sei die Tatsache, dass es am Wochenende an den Sicherheitskontrollen des Flughafen relativ rund lief, eine „Mogelpackung“ und das Eingeständnis, dass DSW ihre Aufgabe am nicht aus eigener Kraft schaffe.

Ist der Bremer Einsatz rechtmäßig?

Fragwürdig ist für Verdi der Einsatz von Luftsicherheitskräften einer Fremdfirma aus Bremen. Dies sei laut Ausschreibung für die Aufgabe der Sicherheitskontrolle nicht erlaubt. Unter anderem heißt es dort: „Bei der Erbringung der Kontrollvorgänge ist der Einsatz von Unterauftragsnehmern aufgrund der besonderen Sicherheitssensibilität der Dienstleistung nicht zugelassen.“ Und: „Bei der Erbringung der Kontrollvorgänge ist eine Eignungsleihe aufgrund der besonderen Sicherheitssensibilität der Dienstleistung nicht zugelassen.“

Die aus Bremen eingesetzten Mitarbeiter arbeiten aber bei einer wirtschaftlicht eigenständigen Firma, so dass deren Einsatz in Düsseldorf mindestens fragwürdig ist.

Keine Antwort vom Innenministerium

Da DSW im Auftrag der Bundespolizei tätig ist, die dem Bundesinnenminister unterstellt ist, fragte unsere Redaktion bereits vergangenen Donnerstag schriftlich beim Ministerium in Berlin nach. Eine Antwort gab es bisher nicht.