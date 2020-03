Erst 16 Bürger mussten ins Düsseldorfer Diagnosezentrum

Düsseldorf. Großes Informationsbedürfnis zum Coronavirus in Düsseldorf. Team der Stadt telefoniert rund um die Uhr.

Das Informationsbedürfnis zum Coronavirus ist riesig. Allein am Montag hat das Informationstelefon (unter der Nummer 0211-8996090) bis 16 Uhr 720 Anrufe abgewickelt, teilte die Stadt am Abend mit. Viele Anrufer landeten in der Warteschleife. Zeitweise sprang sogar eine automatisierte Bandansage an „Sie rufen außerhalb der Geschäftszeiten an“. Das wurde aber schnell geändert. Unverzüglich wurde das Personal aufgestockt, so dass inzwischen acht Damen und Herren Fragen zum Coronavirus am Telefon beantworten.

Studenten helfen am Telefon aus

Ab Dienstag sollen Studenten sowie städtische Kollegen und Nachwuchskräfte das Telefonteam, das in drei Schichten rund um die Uhr bereit steht, verstärken. In diesem Zusammenhang weist die Stadt noch einmal darauf hin, dass das Infotelefon nur für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer und Menschen, die in der Landeshauptstadt arbeiten, gedacht ist. Wer in anderen Kommunen lebe, müsse sich an die dortigen Stellen wenden. Der Ansturm sei ansonsten nicht mehr zu bewältigen.

Am Wochenende gab es drei Personen, die ein Termin im Diagnostikzentrum bekommen haben. Unter den Anrufern am Montag war bei 13 Menschen ein Test angezeigt. Sie bekamen sofort einen Termin im Diagnostikzentrum, das heute und morgen in Zusammenarbeit mit der niedergelassenen Ärzteschaft im Gesundheitsamt betrieben wird. Ab Mittwoch gibt es dann ein Diagnostikzentrum an anderer zentraler Stelle. Das zeigte, dass in den allermeisten Fällen eine Ansteckung mit dem Coronavirus eher unwahrscheinlich ist, so die Stadt Übrigens: Wer ohne Termin im Diagnostikzentrum auftauche, müsse leider abgewiesen werden.